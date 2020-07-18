После двух неудачных попыток поднять Delfi, экологи рассказали о дальнейших действиях

Две попытки снять с мели и поставить на киль аварийный танкер Delfiу побережья Одессы оказались безуспешными – оборвался трос одного из двух буксиров при попытке поднять судно.

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Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция в Одесской области в Facebook

"Сегодня утром были проведены все подготовительные работы для начала эвакуации судна Делфи. К сожалению, две первые попытки оказались безуспешными из-за слабых тросов, один из которых оборвался. Завтра ждем третью попытку", - говорится в сообщении.

Инспекторы Государственной экологической инспекции в Одесской области контролируют процесс транспортировки танкера для наблюдения вероятного загрязнения путем отбора проб морской воды.

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Как сообщалось, в Одессе началась операция по подъему танкера Delfi, затонувшего в ноябре прошлого года.

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Ранее мы сообщали, что из танкера, который затонул осенью 2019 года, вытекали нефтепродукты, которые достигли пляжа "Отрада" и тянулись в сторону любимого горожанами и туристами Ланжерона.

Добавим, что танкер затонул после шторма 22 ноября 2019 года: стоявшее в акватории порта "Южный" под румынским флагом судно сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. При этом судовладелец долгое время не выходил на связь, а капитан отказывался предоставлять какие-либо сведения о собственнике.

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