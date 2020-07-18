В Одессе поднимают затонувший танкер: произошла авария (фото)

У одного из буксиров лопнул трос - операция по постановке сухогруза на киль под угрозой срыва

В Одессе пытаются поднять затонувший сухогруз "Делфи", который затонул на побережье "жемчужины у моря" еще в ноябре.

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Первый день операции, 18 июля, не обошелся без инцидента – как сообщает "Думская", порвался канат одного из двух буксиров, которые ставят сухогруз на киль.

В связи с ЧП процедуру могут отложить до следующего дня. После постановки на киль служащим придется заделать дыры в правом борту судна.

Фото: dumskaya.net

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Напомним, что танкер "Делфи" затонул в результате шторма 22 ноября 2019 года. Стоявшее в акватории порта "Южный" под румынским флагом судно сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. При этом судовладелец долгое время не выходил на связь, а капитан отказывался предоставлять какие-либо сведения о собственнике.

Впрочем, в итоге судовладельца нашли – они пообещал убрать танкер до начала курортного сезона, но так этого и не сделал, поэтому власти допускали, что корабль-"утопленник" может пролежить в Одесском заливе до осени. В дело даже пришлось вмешаться президенту Владимиру Зеленскому, который приказал убрать "Делфи".

На этом фоне из судна начали вытекали нефтепродукты – они достигли пляжа Отрада и потянулись в сторону популярного среди одесситов и приезжих Ланжерона.

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