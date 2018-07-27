После мощного ливня площадь в Одессе залило грязью: появились фото и видео

В Одессе после мощного ливня, который шел в ночь на 27 июля, Таможенная площадь города была залита грязью, которую туда смыло по Деволановскому спуску.

Как сообщили в Одесской мэрии, ликвидацией последствий непогоды занимаются сотрудники Коммунального предприятия "Городские дороги" и "Жилищно-коммунального сервиса "Портофранковский".











Коммунальщики расчистили проезжую часть и занимались вывозом куч грязи и очисткой ливневок. Также стало известно, что дождем были подтоплены улицы Балковская, Приморская, Среднефонтанская площадь, Французский бульвар, улицы Атамана Головатого, Черноморского Казачества, 5-ю станцию Большого Фонтана и Водопроводную.