После мощного ливня площадь в Одессе залило грязью: появились фото и видео

Сегодня, 14:28

В результате ночного дождя Таможенная площадь покрылась слоем грязи

 


В Одессе после мощного ливня, который шел в ночь на 27 июля, Таможенная площадь города была залита грязью, которую туда смыло по Деволановскому спуску.

Как сообщили в Одесской мэрии, ликвидацией последствий непогоды занимаются сотрудники Коммунального предприятия "Городские дороги" и "Жилищно-коммунального сервиса "Портофранковский".

Коммунальщики расчистили проезжую часть и занимались вывозом куч грязи и очисткой ливневок. Также стало известно, что дождем были подтоплены улицы Балковская, Приморская, Среднефонтанская площадь, Французский бульвар, улицы Атамана Головатого, Черноморского Казачества, 5-ю станцию Большого Фонтана и Водопроводную.

Напомним, в некоторых районах Киева 26 июля прошел град, а сильный ветер валил деревья на машины и электропривода.

Также ливни спровоцировали сильные пробки: весь правый берег стоял по направлению к центру. Затруднял движение не только дождь, но и аварии. Подмыло и опоры моста в районе улицы Кириловской – а мост как раз был в ремонте.

Между тем, потоп вдохновил пользователей соцсетей на творчество: в Facebook появилось много свежих "фотожаб" с мэром Виталием Кличко
Одесса, потоп, подтопление, ливень, грязь

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Источник:

"Сегодня"

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