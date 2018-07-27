После мощного ливня площадь в Одессе залило грязью: появились фото и видео
В результате ночного дождя Таможенная площадь покрылась слоем грязи
В Одессе после мощного ливня, который шел в ночь на 27 июля, Таможенная площадь города была залита грязью, которую туда смыло по Деволановскому спуску.
Как сообщили в Одесской мэрии, ликвидацией последствий непогоды занимаются сотрудники Коммунального предприятия "Городские дороги" и "Жилищно-коммунального сервиса "Портофранковский".
Коммунальщики расчистили проезжую часть и занимались вывозом куч грязи и очисткой ливневок. Также стало известно, что дождем были подтоплены улицы Балковская, Приморская, Среднефонтанская площадь, Французский бульвар, улицы Атамана Головатого, Черноморского Казачества, 5-ю станцию Большого Фонтана и Водопроводную.
Также ливни спровоцировали сильные пробки: весь правый берег стоял по направлению к центру. Затруднял движение не только дождь, но и аварии. Подмыло и опоры моста в районе улицы Кириловской – а мост как раз был в ремонте.
Между тем, потоп вдохновил пользователей соцсетей на творчество: в Facebook появилось много свежих "фотожаб" с мэром Виталием Кличко.
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