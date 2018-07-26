Спасатели показали видео спасения ребенка из затопленного дома

В Гуляйпольском районе Запорожской области 25 июля в селе Доброполье после ливня затопило несколько улиц. Спасатели получили звонок с просьбой о помощи от 70-летней женщины, которая вместе с 10-летней внучкой оказались заблокированы в своем доме, сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

"Из-за сильного потока люди оказались заблокированными в доме. Местами уровень воды в комнатах достигал 70 сантиметров. Спасатели в специальных костюмах добрались до двора и эвакуировали из дома бабушку с внучкой", – говорится в сообщении.

Семью на ночлег забрали родственники, а сельский совет рассматривают возможность временного отселения.

Напомним, ранее мы писали о том, что после урагана, который бушевал 25 июля в Запорожье, было сломано несколько десятков деревьев, одно из которых упало на контактный провод, из-за этого в центре города остановились трамваи.

Также мы писали, что 25 июля в некоторых районах Киева прошел град, а сильный ветер валил деревья на машины и электропривода. Кроме того, после мощного ливня с градом многие подземные переходы столицы оказались залиты водой. Пострадали не только пешеходы, которые по колено в воде форсировали "подводные реки", но и торговцы, продающие товар в подземных тоннелях и возле них.