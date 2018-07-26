Спасатели показали видео спасения ребенка из затопленного дома

Вчера, 18:33

Девочка со своей бабушкой оказались заблокированы в своем доме


В Гуляйпольском районе Запорожской области 25 июля в селе Доброполье после ливня затопило несколько улиц. Спасатели получили звонок с просьбой о помощи от 70-летней женщины, которая вместе с 10-летней внучкой оказались заблокированы в своем доме, сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

"Из-за сильного потока люди оказались заблокированными в доме. Местами уровень воды в комнатах достигал 70 сантиметров. Спасатели в специальных костюмах добрались до двора и эвакуировали из дома бабушку с внучкой", – говорится в сообщении.

Семью на ночлег забрали родственники, а сельский совет рассматривают возможность временного отселения. 

Напомним, ранее мы писали о том, что после урагана, который бушевал 25 июля в Запорожье, было сломано несколько десятков деревьев, одно из которых упало на контактный провод, из-за этого в центре города остановились трамваи.

Также мы писали, что 25 июля в некоторых районах Киева прошел град, а сильный ветер валил деревья на машины и электропривода. Кроме того, после мощного ливня с градом многие подземные переходы столицы оказались залиты водой. Пострадали не только пешеходы, которые по колено в воде форсировали "подводные реки", но и торговцы, продающие товар в подземных тоннелях и возле них.
потоп, спасатели, ливень, запорожская область

Вы сейчас просматриваете новость "Спасатели показали видео спасения ребенка из затопленного дома". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Фото: Facebook

Потоп в Киеве: за три часа выпала трехмесячная норма осадков

Вчера, 15:28

Последствия непогоды в Киеве ликвидировала сотня спасателей и 15 единиц техники

Украина

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Как пережить дождевой армагеддон в городе: Супрун дала советы украинцам

Вчера, 12:29

После потопа в Киеве для украинцев еще актуальнее стали меры безопасности во время сильной грозы
Загрузка...

Запорожье

Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

В Запорожской области три человека пострадали от молний

Вчера, 10:28

В результате попадания молний одного пострадавшего госпитализировали

Украина

Фото: ГСЧС

Непогода в Украине: без электричества остались 117 населенных пунктов

Вчера, 09:35

Без света остались люди из семи областей
Загрузка...