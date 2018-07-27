Потоп в Ровно: затопленные дороги и поваленные деревья

В Ровно вследствие сильного ливня большинство дорог, дворов, и улиц оказались под водой. В некоторых местах уровень воды достигал до 40 см, и людям приходилось вброд переходить на другую сторону проезжей части.

За минувшие сутки спасатели областного центра четыре раза оказывали помощь населению по освобождению дорог от поваленных деревьев.

"Так 26 июля в 20:50 поступило сообщение о падении дерева на ул. Венская на легковой автомобиль и еще несколько рухнуло на проезжую часть дороги", – сообщают в ГСЧС.

В результате непогоды никто не пострадал. К ликвидации последствий непогоды были привлечены две единицы спецтехники и 10 спасателей, которые оперативно освободили проезжие части дорог.

Напомним, недавно сильный ливень с градом прошел на Закарпатье.

Ранее два района Черновцов пострадали от удара стихии – на них обрушился град и сильная гроза. Непогода бушевала меньше часа, но в соцсетях появилось множество фото с градинками, размером с крупную вишню, а также с затопленных улиц. Также осадки нанесли немалый ущерб огородам и цветочным клумбам, а также посбивал урожай с деревьев. При этом в других районах города царила жара.

Также над центральной частью Львова, и еще некоторых районах, прошла мощная гроза с градом. В результате город за очень короткое время превратился в настоящую Венецию