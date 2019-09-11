После пожара в "Токио стар" на отели в Одессе составили почти 80 протоколов

Сгоревший отель "Токио Стар" / Фото: Виктор Борисенко, Сегодня

В Одесской области продолжаются проверки гостиниц и баз отдыха, которые инспектируют на соблюдение правил пожарной безопасности. Напомним, масштабная ревизия стартовала после трагического пожара в гостинице "Токио Стар", в которой погибли девять человек.

В планах спасателей – проверить 1001 объект. По данным на 10 сентября, было проинспектировано уже 228 из них. Как рассказали в пресс-службе областного управления ГСЧС, проверить все заведения такого типа намерены до 16 декабря. Инспекторы уже обнаружили несколько десятков отелей-нарушителей.

"За нарушение правил пожарной безопасности составили 78 административных протоколов на руководителей и ответственных должностных лиц. Владельцы некоторых объектов отсутствуют во время проверки или не допускают представителя ГСЧС на объект", – сообщили в ведомстве.

Информацию о таких отельерах спасатели обещают передавать правоохранителям и чиновникам, чтобы те повлияли на собственников ради безопасности туристов.

Судя по результатам уже проведенных проверок (с ними можно ознакомиться на госсайте "Инспекционный портал", доступному по ссылке inspections.gov.ua; любой пользователь сети может проверить про­токолы осмотров интересующих его отелей по всей стране) в гостиницах нередко отсутствуют дополнительные выходы и схемы эвакуации.

Частенько бывает, что система пожа­ротушения или сигнализации на объекте есть, но к ней, например, не подключены специальные датчики, а пожарные краны и шкафы не выделены специальными надписями.

В одной из одесских гостиниц, где уже побывали инспекторы, "Сегодня" рассказали, что "визит представителей ГСЧС немного напугал постояльцев, но они сразу предупредили, что это проверка".

"На территории были около часа, потом провели инструктаж и рассказали, как действовать в чрезвычайных ситуациях", – добавили в гостинице.

Подобные тренинги, по словам спасателей, проводятся на каждом объекте. А вот владелец одной из баз отдыха действиями проверяющих остался очень недоволен.

"Они были у нас до пожара в Одессе. Тогда выписали штрафы и дали срок на устранение неполадок. А потом приехали еще раз и снова оштрафовали, хотя ранее установленный срок еще не истек", — посетовал наш собеседник.

Напомним, что пожар в одесской гостинице "Токио Стар", которая расположена в здании бывшего трамвайного депо, произошел в ночь на 17 августа. В результате пожара погибли девять человек, 10 пострадали.

Огонь вспыхнул в здании, где находилось около 200 человек. Погибшими оказались женщина из Сум и ее 10-летняя дочь, две пары влюбленных – из Балты и Киева, турист из Днепра и гражданка Австралии. Тело еще одного погибшего до сих пор не опознано.

Владелец гостиницы Вадим Черный заявил, что готов понести ответственность за гибель людей в пожаре.

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