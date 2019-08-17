Владелец сгоревшего отеля в Одессе: Я готов нести ответственность

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Украинский бизнесмен Вадим Черный, которому принадлежит сгоревший в Одессе отель "Токио стар", готов понести ответственность за гибель восьми людей в пожаре.

Об этом мужчина заявил "Радио Свободе".

"Произошла катастрофа. Если будет установлена любая вина с нашей стороны, мы будем нести полную ответственность, я в первую очередь", – сказал предприниматель.

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Напомним, в ночь на 17 августа на ул. Водопроводная, 1а, в Одессе произошел пожар в гостинице "Токио стар". В этот момент в здании находилось около двух сотен человек. В результате случившегося восемь постояльцев погибли и десять были направлены в медицинские учреждения города. Через несколько часов возгорание было ликвидировано.

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После случившегося в Нацполиции Одесской области сообщили о начале уголовного производства за нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности ( ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины).

Президент Владимир Зеленский уже назвал тех, кто понесет ответственность за трагедию – это непосредственные виновники пожара, а также владелец отеля Вадим Черный.

"Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости", – обещал глава государства.

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