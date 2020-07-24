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Последняя попытка: в Одессе снова поднимают затонувший танкер

24 июля, 11:34

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Владелец откажется от прав на судно, если ничего не получится

В Одессе владелец затонувшего танкера Delfi попытается еще раз его поднять. Если эта попытка будет неудачной, то он откажется от прав собственности на судно.

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Как сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на своей странице в Facebook, 18 июля субподрядчик осуществлял попытку поднять судно, но из-за допущенных ошибок в расчетах разорвался трос. По его словам, в случае провала операции с поднятия корабля этим вопросом займется государственная Администрация морских портов.

Отмечается, что последнюю попытку предпримут сегодня, 24 июля. Как передает Odessa.online, пока что никакие работы не ведутся. В районе места крушения танкера дежурят бойцы Нацгвардии, неподалеку от судна стоят буксиры.

Криклий также рассказал, что очередная утечка нефтепродуктов с затонувшего танкера Delfi произошла из-за ослабления крепления бонового заграждения. По его словам, АМПУ установила второй круг заграждения и локализовала остатки нефтепродуктов.

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Как сообщалось, в Одессе началась операция по подъему танкера Delfi, затонувшего в ноябре прошлого года.

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Ранее мы писали, что из танкера, затонувшего осенью 2019 года, вытекали нефтепродукты, которые достигли пляжа "Отрада" и тянулись в сторону любимого горожанами и туристами Ланжерона.

Добавим, что танкер затонул после шторма 22 ноября 2019 года: стоявшее в акватории порта "Южный" под румынским флагом судно сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.

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Одесса танкер операция судно поднятие

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