Создали бордель и грабили одесситов: появились новые подробности разоблачения банды

Стали известны подробности хитрой схемы разбоев, которую недавно разоблачили в Одессе. Как рассказали нам одесские силовики, они задержали преступную группу, которая нападала на жителей и гостей города по прямой наводке проституток.
"В состав группы входили трое жителей Одессы. Один из фигурантов был ранее судим за кражу с проникновением в жилье, второй – за угон, хулиганство и угрозы судье. Третий ранее не был судим. Группировка организовала бордель, проститутки которого выполняли двойную роль – зарабатывали деньги на интиме, и, приходя к клиентам домой, смотрели, насколько интересны их жилье для ограбления, есть ли камеры видеонаблюдения", – рассказали нам полицейские.
Копы выяснили, что, если путаны видели ценности и крупные суммы денег, то сообщали об этом своим подельникам, а те анализировали информацию и совершали налет на жилье.
Как уточнили в отделе коммуникаций одесского главка, во время своего одного из последних налетов бандиты отобрали у своей жертвы 1200 долларов.
"В жилье задержанных в ходе обыска было выявлено оружие, записи о работе борделя, а также деньги с признаками подделки. Открыто уголовное производство по статье "Разбой", подозреваемым грозит до 12 лет с конфискацией имущества", – сообщили в пресс-службе одесской облполиции.
Как мы выяснили из собственных источников, в борделе и жилье задержанных силовики изъяли также телескопическую дубинку, газовый баллончик, автомобильные номера, удостоверение сотрудника правоохранительных органов, 3 купюры номиналом в 100 долларов с признаками подделки, 47 мобильных телефонов, 2 ноутбука, 18 блокнотов с записями о расценках на интим и данными на проституток и 15 тысяч гривен.
Спикер департамента стратегических расследований Нацполиции Наталья Калиновская уточнила, что сейчас полиция проверяет возможную причастность задержанных к другим преступлениям на территории Украины.
Напомним, ранее столичные копы разоблачили сеть борделей, которые работали под видом массажных салонов. Установлено, что доход сутенеров составил около 17 миллионов гривен.
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