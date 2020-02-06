Создали бордель и грабили одесситов: появились новые подробности разоблачения банды

Стали известны подробности хитрой схемы разбоев, которую недавно разоблачили в Одессе. Как рассказали нам одесские силовики, они задержали преступную группу, которая нападала на жителей и гостей города по прямой наводке проституток.

Момент задержания

"В состав группы входили трое жителей Одессы. Один из фигурантов был ранее судим за кражу с проникновением в жилье, второй – за угон, хулиганство и угрозы судье. Третий ранее не был судим. Группировка организовала бордель, проститутки которого выполняли двойную роль – зарабатывали деньги на интиме, и, приходя к клиентам домой, смотрели, насколько интересны их жилье для ограбления, есть ли камеры видеонаблюдения", – рассказали нам полицейские.

Копы выяснили, что, если путаны видели ценности и крупные суммы денег, то сообщали об этом своим подельникам, а те анализировали информацию и совершали налет на жилье.

Как уточнили в отделе коммуникаций одесского главка, во время своего одного из последних налетов бандиты отобрали у своей жертвы 1200 долларов.

"В жилье задержанных в ходе обыска было выявлено оружие, записи о работе борделя, а также деньги с признаками подделки. Открыто уголовное производство по статье "Разбой", подозреваемым грозит до 12 лет с конфискацией имущества", – сообщили в пресс-службе одесской облполиции.

Как мы выяснили из собственных источников, в борделе и жилье задержанных силовики изъяли также телескопическую дубинку, газовый баллончик, автомобильные номера, удостоверение сотрудника правоохранительных органов, 3 купюры номиналом в 100 долларов с признаками подделки, 47 мобильных телефонов, 2 ноутбука, 18 блокнотов с записями о расценках на интим и данными на проституток и 15 тысяч гривен.

На каждом из телефонов написано, проститутка какой стоимости должна была ответить на звонок от клиента

Спикер департамента стратегических расследований Нацполиции Наталья Калиновская уточнила, что сейчас полиция проверяет возможную причастность задержанных к другим преступлениям на территории Украины.

Напомним, ранее столичные копы разоблачили сеть борделей, которые работали под видом массажных салонов. Установлено, что доход сутенеров составил около 17 миллионов гривен.

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