Поздравили с днем рождения: в Одессе сторонники Стерненко зажгли фаеры под СИЗО

На митинге выступил один из адвокатов осужденного

В Одессе под СИЗО, где находится Сергей Стерненко, собралось около трех десятков человек. Это его сторонники, друзья осужденного и одесские активисты.

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Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Мы пришли, чтобы поздравить Сергея с днем ​​рождения – ему сегодня 26 лет. Он сейчас находится в СИЗО по сфабрикованным обвинениям", – сказала соорганизатор мероприятия Марина Бойко.

По словам организаторов мероприятия, большинство одесситов, которые хотели поддержать Сергея Стерненка, поехали на акцию в Киев. Участники акции зажгли несколько фаеров и исполнили гимн Украины.

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Видео: Радио "Свобода"

Также на митинге выступил один из адвокатов Стерненка Вадим Оксюта. Он поблагодарил активистов за поддержку его клиента и пообещал, что тот выйдет из СИЗО не сломавшись.

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Напомним, 23 февраля Приморский суд Одессы приговорил украинского активиста Сергея Стерненко к 7 годам 3 месяцам лишения свободы с частичной конфискацией имущества за разбойное нападение и похищение депутата райсовета Сергея Щербича.

После вынесения приговора произошли стычки соратников осужденного с полицией .

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