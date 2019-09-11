Пожар в "Токио Стар": объявлено подозрение администратору

В обязанности администратора входила забота о пожарной безопасности

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Одесские правоохранители объявили подозрение старшему администратору отеля "Токио Стар", в котором произошел пожар и погибли девять человек.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, подозреваемая работала старшим администратором с 2009 года и фактически руководила отелем, хотя и подчинялась владельцам гостиницы.

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Женщина отчитывалась о работе и передавала владельцам выручку. В функциональные обязанности подозреваемой входили вопросы, связанные с пожарной безопасностью отеля.

Напомним, что пожар в одесской гостинице "Токио Стар", которая расположена в здании бывшего трамвайного депо, произошел в ночь на 17 августа. В результате пожара погибли девять человек, 10 пострадали.

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Огонь вспыхнул в здании, где находилось около 200 человек. Погибшими оказались женщина из Сум и ее 10-летняя дочь, две пары влюбленных – из Балты и Киева, турист из Днепра и гражданка Австралии. Тело еще одного погибшего до сих пор не опознано.

Владелец гостиницы Вадим Черный заявил, что готов понести ответственность за гибель людей в пожаре.

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