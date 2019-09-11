Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,88
27,47

Пожар в "Токио Стар": объявлено подозрение администратору

11 сентября, 17:11

Юлия Те

В обязанности администратора входила забота о пожарной безопасности

/ Фото: Сегодня

Одесские правоохранители объявили подозрение старшему администратору отеля "Токио Стар", в котором произошел пожар и погибли девять человек.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, подозреваемая работала старшим администратором с 2009 года и фактически руководила отелем, хотя и подчинялась владельцам гостиницы.

Реклама

Женщина отчитывалась о работе и передавала владельцам выручку. В функциональные обязанности подозреваемой входили вопросы, связанные с пожарной безопасностью отеля.

Напомним, что пожар в одесской гостинице "Токио Стар", которая расположена в здании бывшего трамвайного депо, произошел в ночь на 17 августа. В результате пожара погибли девять человек, 10 пострадали.

В тренде
Новые взрывы в Калиновке: стали известны подробности

Огонь вспыхнул в здании, где находилось около 200 человек. Погибшими оказались женщина из Сум и ее 10-летняя дочь, две пары влюбленных – из Балты и Киева, турист из Днепра и гражданка Австралии. Тело еще одного погибшего до сих пор не опознано.

Владелец гостиницы Вадим Черный заявил, что готов понести ответственность за гибель людей в пожаре.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

гостиница подозрение Токио Стар

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Начало учебного года в Украине: главные подробности, фото и видео
Начало учебного года в Украине: главные подробности, фото и видеоУкраина
Под Одессой боксер-иностранец жестоко избил полицейского
Под Одессой боксер-иностранец жестоко избил полицейскогоОдесса
В Одессе застигнутый на воровстве мужчина набросился с молотком на старушку
В Одессе застигнутый на воровстве мужчина набросился с молотком на старушкуОдесса
Скандал в Одессе: коп выложил в сеть видео, где он пьет алкоголь за рулем
Скандал в Одессе: коп выложил в сеть видео, где он пьет алкоголь за рулемОдесса
Свитолина идет на полмиллиарда: озвучена гигантская сумма призовых Элины за всю карьеру
Свитолина идет на полмиллиарда: озвучена гигантская сумма призовых Элины за всю карьеруТеннис
В Одессе после разбойного нападения задержаны трое парней: появилось видео
В Одессе после разбойного нападения задержаны трое парней: появилось видеоОдесса

Новости партнеров

Loading...