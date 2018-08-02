Предлагал следователю закрыть дело: в Одессе на крупной взятке поймали адвоката

В Одессе адвоката поймали при передачи взятки в сумме 3 тысячи долларов США следователю. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

"2 августа 2018 правоохранители разоблачили адвоката во время предложения и передаче взятки следователю органов полиции. За неправомерные средства в сумме 3 тыс долларов США адвокат планировал со следователем по делу решить вопрос о закрытии уголовного производства в отношении его клиента", – говорится в сообщении.

На данный момент мужчину задержали. Продолжаются первоочередные следственные действия.

"Процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 3 ст. 369 УК Украины осуществляет прокуратура Одесской области", - добавил Лысенко.

Напомним, на днях в Одессе правоохранители разоблачили на крупной взятке проректора государственного университета.

Кроме того, в Одессе задержали на взятке декана и руководителя подразделения Одесской национальной музыкальной академии имени А.В. Неждановой. Сотрудники вуза требовали от абитуриентов деньги за поступление.