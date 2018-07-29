Прокурор в Винницкой области попался на взятке в 6 тысяч долларов

Сегодня, 17:25

Неправомерную выгоду злоумышленник требовал от обвиняемого в одном из уголовных производств за изменение обвинения на менее тяжкое

Генеральная инспекция ГПУ совместно с Главным следственным управлением СБУ разоблачили на получении 6 тысяч долларов неправомерной выгоды прокурора Жмеринской местной прокуратуры Винницкой области. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

"Установлено, что прокурор через посредника требовал у обвиняемого в уголовном производстве неправомерную выгоду в размере 6000 долларов США за изменение обвинения в судебном заседании на менее тяжкое преступление предусмотренное ч. 2 ст. 309 УК Украины", – написала пресс-секретарь.

Сарган добавила, что злоумышленников сегодня задержали непосредственно после получения неправомерной выгоды.

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Ранее, 18 июня, в Киеве во время получения взятки задержали прокурора одной из Киевских местных прокуратур и бывшего сотрудника Генеральной прокуратуры.

Не так давно правоохранители разоблачили на крупной взятке прокурора в Донецкой области – он пытался получить неправомерную выгоду в размере 15 тысяч долларов.

На менее крупной сумме был разоблачен работник Днепропетровской местной прокуратуры №2
взятка, прокурор, винницкая область
Источник:

"Сегодня"

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