В Одессе на крупной взятке попался проректор университета

Сегодня, 17:36

Чиновник требовал 310 тысяч гривен от представителя предприятия

Фото: прокуратура Одесской области
Фото: прокуратура Одесской области

В Одессе правоохранители разоблачили на крупной взятке проректора государственного университета. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

"Один из проректоров вуза требовал неправомерную выгоду в сумме 310 тысяч грн от представителя предприятия за заключение договора использования жилого здания с причалом для размещения отдыхающих", – говорится в сообщении.  

Мужчину разоблачили сегодня, 30 июля, во время передачи первого транша в сумме 62500 гривен.

"Продолжаются первоочередные следственные действия", – добавили в прокуратуре.

Не так давно в Одессе задержали на взятке декана и руководителя подразделения Одесской национальной музыкальной академии имени А.В. Неждановой. Сотрудники вуза требовали от абитуриентов деньги за поступление.

А в городе Умань Черкасской области доцент одного из университетов организовал "схему" вымогательства и получения неправомерной выгоды от абитуриентов и студентов. Его задержали после получения средств.
Одесса, взятка, университет, проректор

Вы сейчас просматриваете новость "В Одессе на крупной взятке попался проректор университета". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие регионы

Фото: facebook.com/LarysaSargan

Прокурор в Винницкой области попался на взятке в 6 тысяч долларов

Вчера, 17:25

Неправомерную выгоду злоумышленник требовал от обвиняемого в одном из уголовных производств за изменение обвинения на менее тяжкое

Происшествия

В Киевской области чиновник за взятку хотел избежать ответственности за коррупцию

27 Июля, 23:59

Мужчина предложил сотрудникам областного управления защиты экономики Нацполиции пять тысяч гривен неправомерной выгоды
Загрузка...

Запорожье

Фото: Военная прокуратура Запорожского гарнизона

В Запорожье СБУ задержала копа-взяточника: требовал 1000 долларов за справку

27 Июля, 13:04

Полицейский вымогал деньги за выдачу разрешения на оружие

Происшествия

Фото: ГУНП в Киевской области

Хотел попасть в Украину: в аэропорту "Борисполь" задержали иностранца-взяточника

25 Июля, 15:37

За въезд на территорию страны гражданин республики Бангладеш предлагал украинским пограничникам 1000 долларов США
Загрузка...