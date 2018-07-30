В Одессе на крупной взятке попался проректор университета
Чиновник требовал 310 тысяч гривен от представителя предприятия
В Одессе правоохранители разоблачили на крупной взятке проректора государственного университета. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.
"Один из проректоров вуза требовал неправомерную выгоду в сумме 310 тысяч грн от представителя предприятия за заключение договора использования жилого здания с причалом для размещения отдыхающих", – говорится в сообщении.
Мужчину разоблачили сегодня, 30 июля, во время передачи первого транша в сумме 62500 гривен.
"Продолжаются первоочередные следственные действия", – добавили в прокуратуре.
Не так давно в Одессе задержали на взятке декана и руководителя подразделения Одесской национальной музыкальной академии имени А.В. Неждановой. Сотрудники вуза требовали от абитуриентов деньги за поступление.
А в городе Умань Черкасской области доцент одного из университетов организовал "схему" вымогательства и получения неправомерной выгоды от абитуриентов и студентов. Его задержали после получения средств.
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