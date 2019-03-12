В Украине раскрыта агентурная сеть Генштаба РФ: в СБУ сообщили подробности

Разоблачено подразделение "Сапфир", которое возглавляла завербованная предательница Украины

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В Украине раскрыта агентурная сеть Генштаба РФ: в СБУ сообщили подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7b0/bea/5c87b0beaa87a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7b0/bea/5c87b0beaa87a.jpg 2019-03-12T15:18:00+02:00 Украина Разоблачено подразделение «Сапфир», которое возглавляла завербованная предательница Украины

В Украине раскрыли агентурную сеть РФ, которая занималась фейковыми сообщениями в соцсетях для разжигания межконфессиональной розни, подрывом общественного мнения и призывами к беспорядкам, пытаюсь дестабилизировать ситуацию внутри страны. Руководили этим процессом из Генерального штаба РФ. Об этом рассказал на брифинге представитель СБУ.

В спецслужбе рассказали, что куратором агентурной сети в России был подполковник Вооруженных сил РФ Сазонов Александр Алексеевич с оперативным псевдонимом "Павел Бодров". Он занимал должность руководителя оперативной группы в составе разведывательной центра российской военной разведки.

"Мы установили, что в состав подразделения "Сапфир" входит 15 идентифицированных членов незаконного вооруженного формирования, так называемой "народной милиции ЛНР". Возглавляет подразделение завербованная российской разведкой гражданка Украины Василина Екатерина Геннадьевна, 1988 года рождения, проживает в Луганске. Для координации работы группы "Сапфир" с "органами власти ЛНР" представители российской военной разведки использовали завербованного ими так называемого "советника правительства ЛНР", гражданина Украины Тимохина Андрея Владимировича, позывной "Князь", 1963 года рождения. Основные направления деятельности группы "Сапфир" – осуществляли соответствующую подготовку и распространение в социальных сетях фейковых материалов. Был материал несуществующий приказ Министерства обороны Украины о якобы приостановлении начислений всех дополнительных выплат военнослужащим вооруженных сил Украины", – рассказали в СБУ.

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Данная агентурная сеть занималась подрывом общественного мнения и призывами к беспорядкам, размещая в соцсетях фейковые призывы от якобы политических сил к антиправительственным акциям с импичментом президента. Также делался упор на религиозный фактор.

"Группой "Сапфир" задачу своего российского куратора размещались ложные сведения о якобы задержании представителями незаконных формирований украинских военных и их негативное отношение к руководству ВСУ. Тем самым службы РФ пытались подстрекать других украинских военных к возможным протестным силовым акциям. Одной из основных задач группы было разжигание межконфессиональной вражды. Ими постоянно распространялись материалы для формирования общественного мнения о невозможности предоставления Украине Томоса об автокефалии", – отметили в украинской спецслужбе.

Стало известно, что всего было создано для гибридных целей более 50 аккаунтов и 130 групп в соцсетях, а свои "достижения" агенты РФ отражали в отчетах перед российскими кураторами.

Напомним, недавно СБУ разоблачила российского агента в мэрии Харькова. Заместитель директора одного из департаментов был завербован ФСБ – чиновник был завербован в 2017 году на территории России полковником ФСБ Александром Ушаковым.

Отметим, что активизация российских спецслужб перед выборами набирает обороты, в связи с чем СБУ усилила контрразведывательные меры перед выборами. Глава украинской спецслужбы Василий Грицак отметил, что Россия вмешивается в выборы по всему миру: это на себе почувствовали в последнее время много стран.

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