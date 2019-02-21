Промышленная Одесса в цифрах: ТОП-10 сфер с ростом и спадом производства

Больше всего прибыли принесли пищевое производство и поставка энергоносителей, а вот в производстве игристого — спад

Фото: Pixabay

Промышленная Одесса в цифрах: ТОП-10 сфер с ростом и спадом производства Полина Мордынская //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/dac/0e0/5c6dac0e0d260.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/dac/0e0/5c6dac0e0d260.jpg 2019-02-21T06:36:00+02:00 Одесса Больше всего прибыли принесли пищевое производство и поставка энергоносителей, а вот в производстве игристого — спад

В Одесской области растет легкая промышленность и пищевое производство, а вот темпы изготовления деревянных дверей пошли на спад. Промышленные итоги 2018-го подвели в областном управлении статистики. "Сегодня" выяснила, что производили и продавали в регионе в прошлом году (см. инфографику).

По данным управления статистики, промышленники региона реализовали продукции на 58 млрд грн. Почти три четверти этой суммы пришлось на перерабатывающую промышленность, то есть ту, которая создает продукцию из готового сырья. Причем рейтинг самых прибыльных сфер возглавила статья "пищевое производство, напитки и табачные изделия".

Меньше всего заработали добывающие предприятия: разработка карьеров принесла лишь 14 млн грн (0,02% от общей выручки). Самый динамичный рост показали сферы производства кормов для сельского хозяйства, сливочного масла и кухонной мебели. А наибольший спад наблюдается в сфере изготовления деревянных дверей, негазированной воды, томатной пасты и пюре.

ПЛАНЫ ЧИНОВНИКОВ. В этом году, согласно программе социально-экономического развития области, среди приоритетов чиновники обозначили создание новых рабочих мест, упор на производство продукции с большой добавочной стоимостью, а также диверсификацию рынков сбыта.

"Промышленность области представляет собой 2,3% промышленного производства страны, 9,5% поступлений в бюджет области, 56,2 тысячи штатных сотрудников со среднемесячной зарплатой 8225 грн", — говорится в программе.

Особое внимание планируют уделить предприятиям Аджалыкского лимана (связанных с портом "Южный"), пищевой промышленности и зеленой энергетике. Среди прочего департамент экономической политики ОГА будет популяризировать бренды местных производителей и привлекать иностранные инвестиции.

А вот эксперты опасаются, что дальнейший рост производства под угрозой из-за нехватки рабочей силы и конкуренции с дешевыми иностранными товарами.

"Даже если бы захотели поднять судоремонтный завод, у нас нет судоремонтников, заклепщиков, сварщиков, слесарей — многие выехали в порты Польши, Германии, Голландии и Бельгии, — рассказал нам глава Ассоциации работодателей области Юрий Борщенко. — Можно что-то поднять через малое и среднее предпринимательство и через аграрный бизнес. Но для этого должна быть политическая воля, программа и поддержка предпринимательства".

Напомним, сельское хозяйство – наряду с промышленным производством и IT - является одной из самых перспективных отраслей в Украине с точки зрения привлечения инвестиций. Об этом рассказал первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов в интервью сайту "Сегодня".

Чиновник уверен, что инвестиции в Украину будут расти, несмотря на то, что по данным Нацбанка, иностранные инвесторы стали "нести" в Украину меньше денег.

Напомним, Нефьодов также отмечал, что Украина нацелилась на ТОП-30 рейтинга Doing Business.

Как заявлял ранее президент Петр Порошенко, инвесторы ожидают, что в Украине не будет реванша и отката в реформах:

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АВТОР: Полина Мордынская Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.