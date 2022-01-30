Пугающая находка. В Одесской области на фонари прикрепили гранаты (видео)

В Одесской области заметили гранаты на фонарных столбах. Одну из них снял на видео прохожий в городе Белгород-Днестровском.
Об этом сообщил Telegram-канал "Perepichka News".
"Нахожусь на улице Березовая... С левой стороны виднеется крыша заправки. И здесь на участках обнаружена, не знаю муляж или боевая, но выглядит серьезно, граната", – сказал мужчина.
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Он отметил, что граната висит на столбе.
"Здесь раз... и дальше на столбе вторая. Дальше не ходил", – сказал прохожий.
Мужчина сказал, что собирается сообщать в соответствующие органы.
Официальных комментариев от полиции пока не поступало.
Что делать, если нашли взрывчатку?
- отойти на безопасное расстояние (230-250 метров);
- сохранять спокойствие;
- сообщить о находке спасателям и полицейским по телефонам 101 и 102;
- прекратить все виды работ в районе обнаружения данного предмета;
- не пользоваться средствами радиосвязи, мобильными телефонам (они могут спровоцировать взрыв);
- дождаться прибытия специалистов, чтобы указать место находки, и сообщить время ее обнаружения.
Что запрещено:
- приближаться к предмету;
- передвигать его или брать в руки;
- разжигать рядом костер или бросать в него предмет;
- пользоваться зажигалками, другими источниками открытого огня, а также предметами, которые могут его создавать;
- курить.
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