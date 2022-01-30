Пугающая находка. В Одесской области на фонари прикрепили гранаты (видео)

Пока нет информации от полиции о том, настоящие эти гранаты или все-таки муляж

Соответствующие службы должны проверить информацию о гранате / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одесской области заметили гранаты на фонарных столбах. Одну из них снял на видео прохожий в городе Белгород-Днестровском.

Об этом сообщил Telegram-канал "Perepichka News".

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"Нахожусь на улице Березовая... С левой стороны виднеется крыша заправки. И здесь на участках обнаружена, не знаю муляж или боевая, но выглядит серьезно, граната", – сказал мужчина.

Он отметил, что граната висит на столбе.

"Здесь раз... и дальше на столбе вторая. Дальше не ходил", – сказал прохожий.

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Мужчина сказал, что собирается сообщать в соответствующие органы.

Официальных комментариев от полиции пока не поступало.

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Что делать, если нашли взрывчатку?

отойти на безопасное расстояние (230-250 метров);

сохранять спокойствие;

сообщить о находке спасателям и полицейским по телефонам 101 и 102;

прекратить все виды работ в районе обнаружения данного предмета;

не пользоваться средствами радиосвязи, мобильными телефонам (они могут спровоцировать взрыв);

дождаться прибытия специалистов, чтобы указать место находки, и сообщить время ее обнаружения.

Что запрещено:

приближаться к предмету;

передвигать его или брать в руки;

разжигать рядом костер или бросать в него предмет;

пользоваться зажигалками, другими источниками открытого огня, а также предметами, которые могут его создавать;

курить.

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