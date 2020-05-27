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Пытались пожарить: в Одесской области нашли десяток замученных до смерти черепах

27 мая, 23:31

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

Местные жители подозревают арендаторов лимана

Под Одессой, в селе Сухой Лиман, где ранее устроили свалку батареек, отравляющих почву, найдены около десятка убитых черепах. Об этом рассказал старший инспектор по особым поручениям отдела ювенальной превенции ГУНП в Одесской области Дмитрий Ревун, пишет Думская.

Ревун рассказал, что обитатели лимана были зверски убиты – у некоторых отсутствуют конечности, раздавлены панцири и есть следы ожогов. Предварительно, рептилий пытались пожарить на костре. Кроме того, в окрестностях села местные жители часто находят останки собак, а в лимане — утопленных щенков.

По словам полицейского, жители поселка предполагают, что убийство животных – дело рук арендаторов лимана.

"Скорее всего, это люди, которые занимаются разведением рыбы хозяйственного назначения. Есть гипотеза, что черепахи являются вредителями и истребляют эту рыбу", — говорит Дмитрий.

В свою очередь, биологи называют это распространенным мифом, так как болотные черепахи очень неповоротливы и не могут нанести существенный вред рыбному хозяйству. Местные жители намерены найти арендаторов пруда, чтобы прекратить живодерство.

Напомним, в Хмельницком начальник государственного архива Владимир Байдич привязал к машине своего пса и тащил по трассе.

Кроме того, на Прикарпатье мужчина бил собаку вилами и загнал в яму умирать. Шокирующие кадры сняли соседи Ивана.

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