Распространял детское порно: в Одесской области мужчине грозит до 12 лет заключения

Свою деятельность злоумышленник начал еще в 2018 году

/ Фото: Pixabay

Киберполиция разоблачила мужчину в распространении детской порнографии. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Одесской области.

Как рассказали в источнике, 31-летний житель Одесской области был участником закрытых тематических форумов. Свою противоправную деятельность он осуществлял начиная с 2018 года. Чтобы распространить видео, злоумышленник давал заказчикам доступ к облачному хранилищу с архивом.

"Во время проведения обыска в его доме полицейские изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны. Киберполициа провела обзор изъятого имущества и обнаружила доказательства причастности мужчины к распространению видеозаписей и изображений детской порнографии.Технику было направлено на экспертизу, которая подтвердила предварительную информацию следствия", – написала пресс-служба.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов". Злоумышленнику уже сообщили о подозрении, ему грозит до до двенадцати лет заключения.

Напомним, ранее работники киберполиции разоблачили мужчину в изготовлении порнографических фото с участием собственной дочери в Черкасской области.

Также сообщалось, что украинка продавала в Интернете порно с участием пятилетнего сына. Женщина предлагала приобрести фотоснимки с признаками детской порнографии.

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