Разбойные нападения в Одессе: жертвами стали профессор университета и 90-летний старик

Грабители напали на профессора при выходе из магазина, а старику устроили пытки

Фото: dpchas.com.ua

Разбойные нападения в Одессе: жертвами стали профессор университета и 90-летний старик //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/1a3/42e/5c51a342ee4ab.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/1a3/42e/5c51a342ee4ab.jpg 2019-03-01T09:12:01+02:00 Одесса Грабители напали на профессора при выходе из магазина, а старику устроили пытки

В Одессе на протяжении суток произошло два дерзких разбойных нападения – вечером неизвестные в центре города напали на профессора университета, а ночью проникли в дом 90-летнего мужчины и пытали его, выясняя, где тот прячет деньги.

Как сообщили в полиции журналистам "Думской", одно из нападений произошло около 18 часов вечера на Французском бульваре – профессору Одесского национального университета, который выходил из магазина, набросили на шею веревку и придушили.

Очнувшись, мужчина обнаружил, что остался без золотой цепочки, часов и ключей от машины. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, множественными ссадинами.

Позже на Люстдорфской дороге неизвестные залезли в частный дом и напали на 90-летнего хозяина – старику разбили голову и устроили пытки, пытаясь выяснить, где тот прячет деньги. Добившись своего, нападавшие скрылись.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве был зафиксирован всплеск преступности. За сутки отмечается более 200 преступлений – .наиболее распространенными оказались кражи и разбойные нападения.

Кроме того, в декабре прошлого года мы писали об еще одном разбойном нападении на женщину. Нападение произошло в тот момент, когда киевлянка садилась в машину с покупками. Преступник, угрожая ножом, отобрал у женщины более 4000 гривен.

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