Разбойные нападения в Одессе: жертвами стали профессор университета и 90-летний старик
Грабители напали на профессора при выходе из магазина, а старику устроили пытки
В Одессе на протяжении суток произошло два дерзких разбойных нападения – вечером неизвестные в центре города напали на профессора университета, а ночью проникли в дом 90-летнего мужчины и пытали его, выясняя, где тот прячет деньги.
Как сообщили в полиции журналистам "Думской", одно из нападений произошло около 18 часов вечера на Французском бульваре – профессору Одесского национального университета, который выходил из магазина, набросили на шею веревку и придушили.
Очнувшись, мужчина обнаружил, что остался без золотой цепочки, часов и ключей от машины. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, множественными ссадинами.
Позже на Люстдорфской дороге неизвестные залезли в частный дом и напали на 90-летнего хозяина – старику разбили голову и устроили пытки, пытаясь выяснить, где тот прячет деньги. Добившись своего, нападавшие скрылись.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве был зафиксирован всплеск преступности. За сутки отмечается более 200 преступлений – .наиболее распространенными оказались кражи и разбойные нападения.
Кроме того, в декабре прошлого года мы писали об еще одном разбойном нападении на женщину. Нападение произошло в тот момент, когда киевлянка садилась в машину с покупками. Преступник, угрожая ножом, отобрал у женщины более 4000 гривен.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Разбойные нападения в Одессе: жертвами стали профессор университета и 90-летний старик". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Одесской области ребенок помог задержать грабителя
Грабитель забрался в авто, где сидел ребенок, и похитил сумку с ценностями на более чем миллион гривен