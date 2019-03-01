В Одесской области ребенок помог задержать грабителя
Грабитель забрался в авто, где сидел ребенок, и похитил сумку с ценностями на более чем миллион гривен
В пригороде Одессы дерзкий грабитель проник в автомобиль на парковке у гипермаркета. Не обращая внимания на ребенка, который в салоне машины дожидался родителей. Добычей преступника стали деньги и украшения на сумму в более чем миллион гривен.
Как сообщили в пресс-службе полиции Одесской области, инцидент произошел, когда муж с женой делали покупки, а их 10-летний сын был в автомобиле. Воспользовавшись отсутствием взрослых, мужчина проник в машину и на глазах у мальчика похитил сумку с деньгами и украшениями.
В свою очередь, мальчик запомнил приметы автомобиля, на котором скрылся преступник и сообщил их родителям, а те передали полицейским. Для задержания злоумышленника копы ввели оперативный план "Перехват" и вскоре нашли авто и задержали подозреваемого, который оказался иностранцем.
Мужчина признался в совершении грабежа и показал место, где была спрятана сумка потерпевшей. Однако ни денег, ни украшений у задержанного не оказалось.
Было открыто уголовное производство по статье "ограбление". Подозреваемый задержан, а полицейские предпринимают меры по задержанию его подельников.
Напомним, что ранее в столице разоблачили трех мужчин в инсценировке разбойного нападения на магазин одежды. Выяснилось, что у одного продавца-консультанта возникли недоразумения с владельцем. Накануне увольнения он с двумя сообщниками завладел выручкой.
Также мы писали, что в Мелитополе произошло разбойное нападение на мужчину – двое грабителей, угрожая ножом, отобрали деньги у 29-летнего местного жителя. По факту разбоя открыто уголовное производство.
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