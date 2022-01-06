"Рождественское чудо": в Одессе спасли женщину, которую уносило в море (видео)

Утопающую заметили люди, у которых была утренняя пробежка

Инцидент произошел утром/Фото: Pixabay, коллаж: "Сегодня"

В Одессе в курортном районе города Аркадия неравнодушные местные жители спасли из воды женщину, которую уносило в море. Ее заметили люди, которые вышли на утреннюю пробежку.

Об этом сообщает местное издание "Думская".

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Детали

Инцидент произошел около 7:40 в четверг, 6 января. По словам мужчины, который снимал процесс спасения на камеру, женщину заметили люди во время утренней пробежки. Она была обессилена, ее уносило волнами все дальше.

Спасение женщины

Сначала бегуны не поняли, что на расстоянии 30 метров от них именно человек. Они подумали, что это просто мешок. Однако потом поняли, что в море человек, который тонет.

"Один из спортсменов прыгнул с пирса и вытянул обессилевшую женщину к берегу. Остальные помогли вытянуть ее на плиты. Была бы погода похуже, никто бы не увидел. Спасли. Рождественское чудо!" — рассказал очевидец.

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Что делать, если тонет человек?

Сразу громко зовите на помощь: "Человек тонет!"

Попросите вызвать спасателей по телефону "101" и скорую медицинскую помощь по телефону "103".

Бросьте тому, кто тонет, спасательный круг, длинную веревку с узлом на конце.

Если вы хорошо плаваете, снимите одежду и обувь и доберитесь до того, кто тонет. Заговорите с ним. Если услышите адекватный ответ, смело подставляйте ему плечо в качестве опоры и помогите доплыть до берега. Если же утопающий находится в панике, схватил вас и тащит за собой в воду, применяйте силу. Если освободиться от захвата вам не удается, сделайте глубокий вдох и нырните под воду, увлекая за собой утопающего. Он обязательно отпустит вас. Если утопающий находится без сознания, можно транспортировать его до берега, держа за волосы.

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