Мать отвлеклась на других детей. В Одесской области в море утонул мальчик

Мать купалась в море с тремя детьми, однако за всеми не уследила. Ребенок скончался на пляже

Медики на пляже пытались спасти ребенка, но безрезультатно. Коллаж "Сегодня"

В Белгород-Днестровском районе Одесской области четырехлетний мальчик утонул в море.

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Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Инцидент произошел когда многодетная семья из Измаильского района приехала отдохнуть на пляж.

Мать купалась в море с тремя детьми и отвлеклась на мужа и еще двух детей, которые находились на берегу. Тогда ее сын начал тонуть.

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Ребенка пытались откачать медики скорой помощи, однако он скончался.

Полиция открыла уголовное производство по статье "умышленное убийство" с отметкой "несчастный случай".

Неутешительная статистика

Большинство случаев утопления происходят именно летом, в сезон отдыха. Только за июнь этого года на воде погибли 126 человек, из них 28 детей. В ГСЧС отметили, что в большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности.

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