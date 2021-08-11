Мать отвлеклась на других детей. В Одесской области в море утонул мальчик

В Белгород-Днестровском районе Одесской области четырехлетний мальчик утонул в море.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Выпал с аттракциона. В Одессе на пляже утонул парень
Инцидент произошел когда многодетная семья из Измаильского района приехала отдохнуть на пляж.
Мать купалась в море с тремя детьми и отвлеклась на мужа и еще двух детей, которые находились на берегу. Тогда ее сын начал тонуть.
Ребенка пытались откачать медики скорой помощи, однако он скончался.
Полиция открыла уголовное производство по статье "умышленное убийство" с отметкой "несчастный случай".
Неутешительная статистика
Большинство случаев утопления происходят именно летом, в сезон отдыха. Только за июнь этого года на воде погибли 126 человек, из них 28 детей. В ГСЧС отметили, что в большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности.
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