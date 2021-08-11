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Мать отвлеклась на других детей. В Одесской области в море утонул мальчик

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
11 августа, 14:21
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Мать купалась в море с тремя детьми, однако за всеми не уследила. Ребенок скончался на пляже
Медики на пляже пытались спасти ребенка, но безрезультатно. Коллаж "Сегодня"
Медики на пляже пытались спасти ребенка, но безрезультатно. Коллаж "Сегодня"

В Белгород-Днестровском районе Одесской области четырехлетний мальчик утонул в море.

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Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

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Инцидент произошел когда многодетная семья из Измаильского района приехала отдохнуть на пляж.

Мать купалась в море с тремя детьми и отвлеклась на мужа и еще двух детей, которые находились на берегу. Тогда ее сын начал тонуть.

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Ребенка пытались откачать медики скорой помощи, однако он скончался.

Полиция открыла уголовное производство по статье "умышленное убийство" с отметкой "несчастный случай".

Неутешительная статистика

Большинство случаев утопления происходят именно летом, в сезон отдыха. Только за июнь этого года на воде погибли 126 человек, из них 28 детей. В ГСЧС отметили, что в большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности.

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