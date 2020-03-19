Ругань и потасовки: как в Одессе "работает" правило 10 человек в автобусе (фото, видео)

В Одессе ужесточение противоэпидемических мер из-за распространения коронавируса горожане восприняли негативно. В частности, много возмущений у людей вызвало правило о перевозке в общественном транспорте не более 10 пассажиров.

Как сообщает "Думская", в городе не работают большинство маршруток. Из-за этого вся нагрузка легла на трамваи и троллейбусы. Поэтому с самого утра у общественного транспорта слышно ругань, а местами даже доходит до потасовок. А в трамвае маршрута №10 дебоширы выбили стекло. Кроме того, на маршруте №20 в запертый вагон ворвались люди и начали угрожали водителю ножом.

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Отметим, что все водители в городе получили строгое указание – если в салон зашло больше десяти человек, они должны оставаться на месте и никуда не ехать.

Ранее мы писали, что в Одессе между горожанами вспыхивают драки за место в салоне.

Напомним, со вчерашнего дня, 18 марта, в Украине вступили в силу ограничения для работы общественного транспорта на время карантина.

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