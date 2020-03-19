В Одессе из-за карантина люди устраивают драки за место в транспорте: видео

Ограничения на количество пассажиров привели к стычкам между одесситами

В Одессе, где ранее были введены ограничения на перевозку пассажиров из-за карантина, между горожанами вспыхивают драки за место в салоне.

Как рассказали в департаменте транспорта, связи и организации дорожного движения городского совета, ссоры вспыхивают как между водителями и пассажирами, так и среди пассажиров, сообщает "Думская".

"Полиция обещала штрафовать водителей за превышение допустимого количества людей в салоне", - заявил представитель мэрии.

По его словам, опасаясь штрафа, водители вызывают полицию, но патрульные просто не приезжают. Люди набиваются в транспорт и отказываются выходить.

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"На одном из маршрутов уже был мордобой. Первые десять пассажиров, которые уже находились в маршрутке, не пускали внутрь других и применили к ним физическую силу", - добавил он.

Также драки вспыхивают и в троллейбусах – в один не пустили пассажирку, у которой не было маски, а кондуктор сцепилась с пожилой женщиной и вытолкала ее. При этом другие пассажиры инициативу поддержали.

Ранее мы сообщали, что после введения в Украине карантина из-за коронавируса в Одессе закрылись многие магазины, а те, которые продолжают работать, обязаны принимать не более 10 посетителей одновременно.

Кроме того, в центре города частично закрыты заведения общепита. Работают только продуктовые магазины и аптеки.

Жесткие карантинные меры ввели уже во многих городах Украины. Что и где нельзя делать – читайте в материале сайта "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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