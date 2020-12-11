В НАБУ раскрыли подробности задержания руководителя порта "Черноморск"

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении руководителю Морского порта "Черноморск" и его сообщнику.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Как сообщили детективы, руководитель предприятия и его посредник предложили представителю предприятия-должника предоставить взятку в размере 250 тысяч долларов за принятие кредитором в лице порта "Черноморск" плана его санации.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Санкциями ч. 4 ст. 368 УК Украины задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.

При этом, в Офисе генпрокурора отметили, что сейчас один из хозяйственных судов рассматривает дело о банкротстве предприятия.

"Одобрение плана санации, при условии утверждения его судом, дало бы возможность инвестору восстановить хозяйственную деятельность общества на территории порта", – говорится в сообщении.

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На сайте порта "Черноморск" указано, что и.о. директором ГП является Александр Попов.

Напомним, правоохранители разоблачили масштабную незаконную схему выделения в частную собственность государственных земель. По данным СБУ, руководитель регионального управления Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра требовал и получал деньги за то, что выделял государственные земли частным лицам.

Кроме того, во Львовской области на взятке погорел инспектор таможни.

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