"Русский военный корабль, иди на х**й": в Одессе на пляже появилась легендарная надпись

При обороне Змеиного погибли все 13 украинских пограничников, которые защищали остров до последнего

Украинские пограничники на острове Змеиный жестко ответили военным РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

24 февраля наши пограничники на острове Змеиный жестко ответили российским военным, которые предложили им сдаться. В Одессе на пляже 16-й станции Большого Фонтана оставили надпись слов, которые вошли в историю.

Фото надписи опубликовал Telegram-канал "Подслушано Одесса".

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Напомним, россияне требовали от украинских пограничников сдаться в плен.

"Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбовый удар", – заявили военные РФ.

В ответ украинские пограничники сказали: "Русский военный корабль, иди на х**й!".

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Жители Одессы написали эти слова на пляже.

Фото: Telegram/Подслушано Одесса

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При обороне Змеиного погибли все 13 украинских пограничников. Глава государства Владимир Зеленский подчеркнул, что военные защищали остров до последнего, и пообещал присвоить каждому из них звание Героя Украины посмертно.

Боевики захватили остров Змеиный

В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что российские наемники захватили остров Змеиный. Была потеряна связь с нашими защитниками.

После обстрела Змеиного из корабельных вооружений и боевой авиации оккупантов была разрушена инфраструктура на острове. Кроме того, связь с пограничниками, находящимися на остове с воинами ВСУ, утрачена. По имеющейся информации, остров Змеиный захвачен.

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