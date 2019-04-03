Многоэтажка в Одессе опасна для жизни: с фасада падают огромные куски бетона
Одесситы оставили соответствующую жалобу в "Едином центре обращения граждан"
С фасада дома на Фонтанской дороге, 17 в Одессе падают огромные бетонные куски. Об этом сообщили одесситы, которые оставили соответствующую жалобу в "Едином центре обращения граждан".
По словам жильцов дома такое происходит не впервые, фасад многоэтажки покрылся трещинами и большие булыжники падают на тротуар.
"Следующее падение кусков бетона может закончиться прямым попаданием кому-то из пешеходов в голову, что приведет к смерти пострадавшего! Прошу помочь в решении этой проблемы! Она несет угрозу здоровью и жизни жителей нашего города", – обратились одесситы.
Эту проблему до 16 апреля поручили решить КП ЖКС "Фонтанский".
Напомним, в Киеве на двух женщин рухнули строительные плиты, одна из пострадавших умерла.
Ранее сообщалось, что в одной из квартир жилого дома Днепра на 31-летнего мужчину во время ремонтных работ упала железобетонная плита, заблокировав при этом вход в помещение. По прибытию на место происшествия, спасатели выяснили, что внутри помещения находилось двое мужчин. В то время, как они выполняли ремонтные работы в квартире, часть межкомнатной бетонной перегородки упала на одного из них и прижала ему ногу.
Также сообщалось, что во Львове на одной из строек бетонная плита придавила двух рабочих.
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