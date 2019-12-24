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СБУ блокировала контрабанду кокаина и амфетамина в Одессу: подробности

24 декабря, 12:59

Товар дилер заказывал у иностранцев

Фото: СБУ

Фото: СБУ

В Одесе служба безопасности Украины разоблачила незаконную переправку кокаина и амфетамина из одной из европейских стран в Украину. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, контрабанду организовал одессит. Он заказывал товар у своих иностранных союзников, а получал его через сервисы международной почтовой связи. Для расчета с поставщиками мужчина использовал криптовалюту. Посылки мелкими партиями наркотиков он получал в бандеролях с виниловыми пластинками.

Фото: СБУ

Наркодельца задержали возле одного из почтовых отделений во время получения очередной партии амфетамина. На имя задержанного в Украину переправили еще две посылки с кокаином и MDMA. Сейчас решается вопрос об объявлении мужчине о подозрении и избрании меры пресечения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот.

Кроме того, не так давно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

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Одесса СБУ наркотики Европа контрабанда кокаин Украина

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