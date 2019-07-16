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СБУ и ФБР разоблачили крупную хакерскую группировку

16 июля, 18:08

Она контролировала около половины русскоязычного сегмента в Dark Net

Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с партнерами из Соединенных Штатов Америки обезвредили в Одессе мощную хакерскую группировку, которая контролировала 40% русскоязычного даркнета.

Об этом сегодня на брифинге рассказал и.о. председателя СБУ Иван Баканов.

Участники группировки организовали и длительное время (с 2007 года) оказывали виртуальные услуги хакерам и другим преступникам, создавая им условия для беспрепятственного осуществления противоправной деятельности в сети.

Злоумышленники использовали Dark Net – скрытую от обычных пользователей часть интернета, где можно анонимно приобрести оружие, наркотики и тому подобное.

По словам Баканова, уже несколько дней среди тех, кто не только слышал, но и пользовался Dark Net, царит паника, многие предпринимают попытки связаться с организаторами "абузостойкого" хостинга, который спецслужбы нейтрализовали в Одессе. Были предотвращены сотни, а возможно, тысячи противоправных посягательств на граждан Украины, США, Японии и Европы, на их органы власти и управления, объекты критической инфраструктуры.

Оперативники спецслужбы установили, что организатором группировки является гражданин Украины, житель Одессы. По данным местных СМИ, это Михаил Рытиков (Титов). Свой первый хакерский опыт он получил в Москве в середине 2000-х. Уже в 2007 году он начал предоставлять свои услуги хакерам всего мира через украинские сети, тщательно скрывая фактическое местонахождение своего оборудования от правоохранителей и спецслужб любой страны.

Изъятое у хакеров оборудование
Изъятое у хакеров оборудование

Оборудование периодически находили украинские, российские, американские правоохранители, изымали его, временно прекращали деятельность, но хакерская группа вскоре возобновляла деятельность. Сегодня группировка насчитывает десять основных участников и десятки пособников, посредников в ряде стран мира, а также тысячи клиентов, среди которых, например, разработчик вируса ZeuS Евгений Богачов, которого разыскивает ФБР.

"Все они обеспокоены тем, что в руках спецслужб оказались сотни терабайт данных, которые могут стать доказательствами в сотнях уголовных дел во всем мире. По нашим оценкам, речь может идти о 40% русскоязычного сегмента Dark Net", — подчеркнул и.о. главы СБУ.

Только в США в отношении организатора хостинга выдвинуты обвинения, которые "тянут" на пятьдесят лет тюрьмы. Ему инкриминируют мошенничество, несанкционированное вмешательство, кражу персональных данных и ряд других преступлений. В частности, по данным американских правоохранителей, Рытиков участвовал в краже с последующей продажей более 160 миллионов "дампов" (номеров и паролей) платежных карт. 

Предварительное исследование сетевого оборудования и оценка диапазонов IP-адресов, используемых группировкой, указывает на минимум три автономные системы, зарезервированные за предприятиями Российской Федерации. Учитывая контрразведывательную режим, существующий в РФ, а также технологические особенности организации и построения СОРМ-3 (система протоколирования обращений к Интернету, разработанная при участии ФСБ), владение и управление этим номерным ресурсом не могло происходить без контроля и прикрытия со стороны российских спецслужб.

"Эта информация позволяет СБУ получить более четкое представление о схемах кибератак на украинские объекты критической инфраструктуры, о роли российских спецслужб в кибератаках на другие страны. Кибербезопасность в международном измерении является коллективной задачей, и ни одна страна в одиночку не сможет эффективно защищаться от киберугроз", — отметил Иван Баканов.

Как сообщалось, в Запорожье СБУ задержала хакера из международной группировки.

Также мы сообщали, что СБУ разоблачила международную финансовую пирамиду.


 
 

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Тег интернет, СБУ, хакеры, ФБР

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