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СБУ разоблачила международную финансовую пирамиду на 340 миллионов гривен

Сегодня, 14:17

Мошенники выманили деньги у тысяч украинцев и граждан ЕС

СБУ разоблачила международную финансовую пирамиду на 340 миллионов гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0da/be4/5c90dabe4a2e8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0da/be4/5c90dabe4a2e8.jpg Украина Мошенники выманили деньги у тысяч украинцев и граждан ЕС

Сотрудники службы безопасности Украины блокировали деятельность организаторов международной финансовой пирамиды Forex Trend Limіted, которая нанесла миллионные убытки гражданам Украины и стран Евросоюза.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники под видом международной инвестиционной компании, используя специально созданные сайты и поддельные торговые площадки, выманивали у людей деньги в особо крупных размерах, обещая получение сверхприбыли в кратчайшее время.

За время своей деятельности дельцы успели обмануть несколько тысяч украинцев и иностранцев на сумму более 340 миллионов гривен. Финансы выводились через цепь организаций с признаками фиктивности в компании, зарегистрированные в офшорах с переведением в наличные на территории Украины и ЕС, а полученные обманом деньги "отмывались" через покупку предметов роскоши.

У участников нелегальной финансовой схемы и их сообщников был проведен ряд обысков в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области. Была изъята документация, фиктивные печати и цифровые носители информации, которые подтвердили факты противоправной деятельности, а также наличные деньги, полученные от аферы, ценности, в том числе золотые слитки, ювелирные изделия и арсенал огнестрельного оружия.

Напомним, ранее в США на миллион долларов оштрафовали криптовалютного мошенника. Трейдер Джозеф Ким признался в обмане инвесторов на сотни тысяч долларов.

Также мы писали о том, как в Греции начали уголовный процесс против россиянина Винника, отмывавшего деньги через криптовалюты. Александр Винник отказался давать показания до полного ознакомления с обвинениями.

Сообщалось также, что чешский хакер предложил полицейскому 17 млн долларов за возвращение диска с биткоинами.

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Тег СБУ, пирамида, финансовая пирамида

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