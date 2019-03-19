СБУ разоблачила международную финансовую пирамиду на 340 миллионов гривен
Мошенники выманили деньги у тысяч украинцев и граждан ЕС
Сотрудники службы безопасности Украины блокировали деятельность организаторов международной финансовой пирамиды Forex Trend Limіted, которая нанесла миллионные убытки гражданам Украины и стран Евросоюза.
Как сообщили в пресс-центре СБУ, оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники под видом международной инвестиционной компании, используя специально созданные сайты и поддельные торговые площадки, выманивали у людей деньги в особо крупных размерах, обещая получение сверхприбыли в кратчайшее время.
За время своей деятельности дельцы успели обмануть несколько тысяч украинцев и иностранцев на сумму более 340 миллионов гривен. Финансы выводились через цепь организаций с признаками фиктивности в компании, зарегистрированные в офшорах с переведением в наличные на территории Украины и ЕС, а полученные обманом деньги "отмывались" через покупку предметов роскоши.
У участников нелегальной финансовой схемы и их сообщников был проведен ряд обысков в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области. Была изъята документация, фиктивные печати и цифровые носители информации, которые подтвердили факты противоправной деятельности, а также наличные деньги, полученные от аферы, ценности, в том числе золотые слитки, ювелирные изделия и арсенал огнестрельного оружия.
Напомним, ранее в США на миллион долларов оштрафовали криптовалютного мошенника. Трейдер Джозеф Ким признался в обмане инвесторов на сотни тысяч долларов.
Также мы писали о том, как в Греции начали уголовный процесс против россиянина Винника, отмывавшего деньги через криптовалюты. Александр Винник отказался давать показания до полного ознакомления с обвинениями.
Сообщалось также, что чешский хакер предложил полицейскому 17 млн долларов за возвращение диска с биткоинами.
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