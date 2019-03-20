Сессия горсовета Одессы: депутаты обсуждали аренду участков на Французском бульваре

Одесситы опасаются, что на прибрежной территории вырастут высотки

Под мэрией устроили протест. Фото: youtube.com.

Сессия горсовета Одессы: депутаты обсуждали аренду участков на Французском бульваре Дана Митанова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/27c/bb2/5c927cbb25992.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/27c/bb2/5c927cbb25992.png 2019-03-20T19:55:07+02:00 Одесса Одесситы опасаются, что на прибрежной территории вырастут высотки

Одесские избранники во время очередной сессии дали добро на передачу в аренду юридическим и физическим лицам-предпринимателям земельных участков.

Наиболее активно депутаты обсуждали передачу участков на Французском бульваре, 36/1, 36/2, 36/3 (это территория бывшего завода шампанских вин), которые арендуют для эксплуатации складских помещений, на Французском бульваре, 3, где должен появиться жилой комплекс, а также в пер. Кренкеля, где планируют открыть заведения общепита. Некоторых депутатов возмутили эти проекты решений, и они предложили снять их с повестки дня.

"Предоставляя право аренды на участок, мы предоставляем субъекту возможность начать сбор разрешительных документов, получать градостроительные условия и ограничения, разрешение на строительство. Мы прекрасно понимаем, что бульвар будут застраивать", — возмутилась депутат Ольга Квасницкая.

Мэр Одессы Геннадий Труханов заверил, что целевое назначение не позволяет арендатору строить, а если он обратится в горсовет с соответствующим обращением, депутаты войдут в рабочую группу и его будут рассматривать открыто.

Выразить свои возмущения по поводу застройки Французского бульвара под стены горсовета пришли и общественники.

"Нужно следить, чтобы целевое назначение земли Французского бульвара, которую отдали, не менялось, не сносили здания", — заявил Юрий Дьяченко.

А одесский историк Александр Бабич назвал эти проекты решений "смертью Французского".

Напомним, на первой сессии Одесского горсовета в этом году народные избранники работали без перерыва почти четыре часа. Только в предварительной повестке дня значились более 40 вопросов, традиционно к ним добавился еще ряд предложений, внесенных депутатами с голоса. "Сегодня" составила свой топ-3 важных решений власть имущих.

Ранее одесские чиновники рассказали, как борются за новых туристов. По словам директора городского департамента культуры и туризма Татьяны Марковой, 2018-й оказался весьма эффективным в этом плане: Южную Пальмиру посетили 3,2 млн туристов. Причем это были не только гости из других уголков Украины, но и иностранцы из Израиля, Турции, Эстонии, Германии, Латвии и Молдовы.

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АВТОР: Дана Митанова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.