В кабинетах мэрии Львова идут обыски

По предварительным данным, на взятке поймали одного из чиновников

Фото: ЛГС

В кабинетах мэрии Львова идут обыски //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/eac/9d7/5c7eac9d716dd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/eac/9d7/5c7eac9d716dd.jpg 2019-03-05T19:07:00+02:00 Запад По предварительным данным, на взятке поймали одного из чиновников









Во Львове задержали начальника управления финансового контроля ЛГС с подозрением в получении неправомерной выгоды в размере 8 тыс. гривен. Сейчас в его кабинете правоохранительные органы проводят обыск.

Как оказалось, чиновник требовал и получал от победителей тендера "откаты" при выполнении определенных условий по договору. Было установлено, что за согласование сметной документации по выполнению ремонтно-строительных работ улиц на территории одного из районов Львова он требовал один процент "отката" от общей суммы договора. Об этом сообщают в полиции.

Средства, полученные в качестве неправомерной выгоды были изъяты из кармана куртки чиновника. Задержание проводилось в заведении общественного питания, недалеко от здания городского совета.

Напомним, недавно во Львове с подозрением в получении взятки задержали главу Зализнычной райадминистрации. Речь идет о подчиненном мэра Львова Садового – Тарасе Гниде, который был назначен председателем упомянутой РА в декабре 2017 года.

Ранее во Львовской области задержали заместителя одного из мэров во время получения взятки. Должностные лица одного из городских советов организовали так называемый "бизнес" на выдаче справок, предназначенных для предъявления в торгово-промышленную палату и получения сертификата для ее экспорта.

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