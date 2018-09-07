Скандал с изнасилованиями в детском приюте Одессы: все подробности

Одесский областной приют для детей снова оказался в центре скандала. Советник губернатора заявил о случаях сексуального насилия в стенах заведения. В полиции сообщили, что уже начали расследование по факту случившегося.

По словам советника губернатора Артем Поланского, все началось с того, что в 2015-м в приют поступил 13-летний подросток Д. Он провел там последние три года и, взрослея, "начал искать выход своим "бесам" примерно с декабря 2017 года.

"Он начал бродить ночью голым по приюту, насиловать детей младшей группы, а в случае отказа — издеваться над ними и бить", — рассказал Поланский на своей странице в соцсети, добавляя, что один из младших воспитанников вовсе спал под кроватью, чтобы спастись от насилия.

Проблема всплыла, когда подростка пытались устроить в детский дом семейного типа, а он в итоге угодил в психиатрическую лечебницу.

"При попытке сотрудниками областной службы по делам детей установить психологическое состояние Д. и других детей выяснилось, что чудесным образом из приюта пропали все карты психологической работы с детьми, журнал наблюдений. Этих документов просто нет", — заявил Поланский, потребовав наказания для всех, кто может быть причастен к сокрытию насилия.

Полиция уже побывала в приюте с проверкой.

"Во время общения с детьми и сотрудниками выяснилось, что, вероятно, имело место изнасилование 16-летним воспитанником несовершеннолетнего", — заявили в отделе коммуникации ГУ НП в Одесской области.

Впрочем, поговорить с пострадавшим ребенком правоохранителям не удалось, поскольку еще до написания заявления в полицию персонал приюта перевел ребенка в аналогичное заведение в другом регионе. По итогам проверки полиция внесла в Единый реестр досудебных расследований сразу два дела: о сексуальном насилии и о сокрытии преступления.

В приюте "Сегодня" заверили, что фигуранты этой истории больше не контактируют. Там подтвердили, что подросток Д. сейчас на лечении в больнице, а мальчик, которого называют пострадавшим, вернулся в интернат, из которого ранее попал в приют. Отвечая на вопрос, почему Д. не перевели в детский дом сразу после лишения его родителей прав, нам пояснили: "Задержки перевода ребенка в тот детский дом связаны с кардиологией. Его не приняли туда, потому что в Белгород-Днестровском детском доме нет кардиолога. Как будто в приюте кардиолог есть, у нас на полставки педиатр только!" — рассказали нам в приюте.

Глава областной службы по делам детей Алла Кирияк, которая лишь недавно ушла со своей должности ради учебы в академии, не отрицает, что в приюте есть проблемы.

"Главная проблема приюта — кадровое обеспечение, это главный корень зла. Когда всего один воспитатель и один помощник остаются ночью в приюте на три группы, примерно на 40 детей, то физически невозможно уследить за каждым", — рассказала нам бывшая чиновница, добавив, что в августе пришлось вовсе приостановить прием детей в приют.

Ранее мы писали об ужасах детского приюта на Волыни, там полицейские проверяют факт развращения девочки.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О первоочередных мерах по защите прав детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа".