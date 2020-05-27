Скандал в Одессе: от студентов требовали пройти дорогие тесты на COVID-19

В Одессе студенты одного из университетов пожаловались на руководство общежития, которое требовало у них деньги якобы на прохождение тестов на COVID-19, угрожая не выделить комнаты.

Как сообщает "Думская", тестирование на коронавирус оценили в 500 гривен.

"Когда объявили карантин, студентов 16 марта просто выгнали из общежития. В настоящее время нам разрешили вернуться в общежитие, но требуют сдать тест на коронавирус за свои деньги. Мы вынуждены покупать тест-систему за 415-500 грн и идти в студенческую поликлинику к врачу", - рассказала студентка.

Реклама

Девушка пожаловалась, что она на долгое время осталась без работы, а "в среднем стипендия составляет 1300 гривен, а нас заставляют отдать 500 гривен за тест".

В свою очередь, журналистам, которые пытались выяснить у ректора обстоятельства таких медицинских "поборов", руководитель вуза пообещал, что проблема будет немедленно решена.

"Я в жесткой форме дал указание директору студгородка никаких справок не требовать. Все, кто был зарегистрирован и проживал у нас в общежитиях, без всяких справок немедленно может вселиться. Мы уже издали соответствующий приказ", – заверил ректор.

Ранее мы сообщали, что коронавирусную инфекцию подтвердили у пятерых сотрудников одного из супермаркетов Ужгорода. Руководство организовало обследование всех 45 работников ПЦР-тестированием.

Реклама

О том, как с COVID-19 в Украине борются медики – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама