Скандал в Одесской области: депутат дал пинка юристу, который повернулся к нему спиной (видео)

В Одесской области депутат Арцизского городского совета Анатолий Афанасьев спровоцировал драку – он пнул ногой юриста мэрии Александра Михайлова, который проходил мимо него.

Камеры наблюдения сняли этот инцидент на видео, и позже ролик был опубликован в Facebook: на записи можно увидеть, как человек, похожий на депутата, разговаривая по телефону, ударил проходящего человека, когда тот заходил в кабинет.

В свою очередь, мужчина решил дать обидчику сдачи и между ними вспыхнула потасовка. Остановили драку другие посетители, которые находились в помещении.

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Местные жители предположили, что поведение депутата могло быть связано с сообщением, опубликованным в сети Александром Михайловым – он уличил Афанасьеваа в двойных стандартах во время заседания земельной комиссии: депутат передать землю жителям города и вместо этого предложил им выкупить участок у города.

Хотя совсем недавно, по словам юриста, избранник "выбил для себя и близкого человека два земельных участка бесплатно".

"Но самое интересное, он для себя и близкого ему человеку выбил бесплатно, повторяю – бесплатно, то есть даром, два участка. Информация про участки находится в свободном доступе в Публичной кадастровой карте. Люди под своими домами должны покупать землю, а великие города сего получать пустующие участки в центре города бесплатно, то есть даром", – говорится в сообщении юриста.

Жители Арциза встретили происшествие с возмущением, осуждая поведение депутата.

Напомним, что в декабре прошлого года в Верховной Раде у Кивы произошел конфликт с нардепом от "Слуги народа" Андреем Мотовиловцем. Кива начал толкать "слугу народа". В конфликт вмешались другие народные депутаты, коллега Кивы по фракции Нестор Шуфрич пытался его успокоить.

Также сообщалось, что не так давно Кива рассматривал интимные фото прямо во время пленарного заседания парламента. Так, он смотрел на своем смартфоне присланные в мессенджере WhatsApp фотографии обнаженной женщины прямо во время голосования.

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