Смертельное ДТП с рабочими дорожной службы в Одесской области: число жертв увеличилось

В результате наезда грузовика на рабочих один человек погиб на месте, а второй умер в больнице

Фото из открытых источников.

Смертельное ДТП с рабочими дорожной службы в Одесской области: число жертв увеличилось //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/3b0/239/5c93b0239d9ea.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/3b0/239/5c93b0239d9ea.jpg 2019-03-22T11:45:00+02:00 Одесса В результате наезда грузовика на рабочих один человек погиб на месте, а второй умер в больнице

В Одесской области после страшного ДТП, когда грузовик на трассе Киев – Одесса сбил рабочих дорожной службы, умер в больнице умер второй пострадавший, которого после аварии доставили в районную больницу. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

"В результате травм, несовместимых с жизнью, пострадавший скончался в больнице", – сказала пресс-секретарь полиции, отметив, что умершему мужчине было 40 лет.

По факту ДТП было открыто уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения". Сейчас расследование продолжается, назначен ряд экспертиз.

Как мы сообщали ранее, авария произошла 21 марта в Ширяевском районе Одесской области, недалеко от села Ревовое.

"Предварительно установлено, что 31-летний водитель грузового автомобиля DAF не выбрал безопасной скорости и, не справившись с управлением, совершил наезд на работников дорожной службы, которые вели ремонтные работы", – сообщали в полиции.

В результате наезда 60-летний мужчина погиб на месте, а его 40-летний коллега был доставлен в медицинское учреждение с травмами.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

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