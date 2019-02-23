Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27
30,66
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Тройное ДТП во Львовской области: столкнулись легковушка, микроавтобус и грузовик

Сегодня, 14:18

В аварии получили ранения два человека

Фото: УНН
Тройное ДТП во Львовской области: столкнулись легковушка, микроавтобус и грузовик //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e6a/918/5c6e6a918d6b8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e6a/918/5c6e6a918d6b8.jpg Запад В аварии получили ранения два человека

Во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Мукачево – Ивано-Франковск – Рогатин – Львов возле одного из сел Пустомытовского района пострадали три человека.

Как сообщили в пресс-службе управления Нацполиции во Львовской области, столкнулись легковой автомобиль Renault Kengo, под управлением 51-летней местной жительницы, микроавтобус Volkswagen, за рулем которого находился 35-летний львовянин и грузовик DAF, которым управлял 45-летний житель Яворовского района.

"В результате столкновения телесные повреждения получила водитель Renault и ее 19-летний пассажир. По данному факту открыто уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения", – говорится в сообщении.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. 

Напомним, ранее мы сообщали о том, что на трассе Киев-Чоп произошло ДТП, в котором погибли три человека. Предварительно установлено, что внедорожника Porsche Cayenne, который двигался в направлении Львова, занесло на скользком участке дороги.В результате автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем Daewoo Sens.

Ранее в Черниговской области произошло смертельное ДТП – в результате столкновения автобуса и грузовика погибли двое иностранцев.В автобусе находились 14 пассажиров, один из пассажиров был госпитализирован в больницу с множественными ранами головы.

Также в Одесской области на трассе Одесса – Измаил в результате ДТП пострадали 14 человек. Девять из них госпитализировали в медучреждения, еще пятеро обратились за медицинской помощью самостоятельно. 14-летняя девочка, пассажирка маршрутного автобуса погибла.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег ДТП, грузовик, львовская область, микроавтобус

Вы сейчас просматриваете новость " Тройное ДТП во Львовской области: столкнулись легковушка, микроавтобус и грузовик". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Житомирской области легковушка насмерть сбила пешехода

Сегодня, 11:32

От полученных травм 70-летний мужчина скончался на месте аварии

В Киеве легковушка влетела в столб на остановке: есть погибший

Сегодня, 10:00

От полученных травм пассажир Audi скончался по дороге в больницу

Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью

В сети скандал из-за победителей Нацотбора на Евровидение 2019

Как первая буква в имени влияет на характер и судьбу человека

8 признаков, которые выдают неверного мужчину

В России проговорились о планах на Зеленского

Канделаки рассказала о закрытой встрече по Украине в Давосе

Диетолог развенчала мифы о кофе

Визит Порошенко: так Израиль еще никого не встречал

Друзь отстранен от участия в "Что? Где? Когда?"

"Расползается": свежее фото Крымского моста удивило Сеть
Загрузка...

"Или штраф 170 тысяч гривен, или конфискация": что ждет теперь владельцев евроблях

Сегодня, 07:38

Интвервью с Зоей Быстровой, начальником управления организации таможенного контроля и оформления Киевской городской таможни

"Налоговая реформа" для ФОП: из-за чего разгорелся скандал

Вчера, 07:51

"Удавка для бизнеса" или попытка уничтожить схему ухода от налогов

Иностранный "легион": куда пропадают наемники-боевики на Донбассе

Вчера, 06:56

Кто из зарубежья сейчас воюет на оккупированных территориях со стороны боевиков и почему

Новые тарифы: сколько теперь заплатим за тепло и горячий душ  

21 февраля, 07:17

Доля "коммуналки" в расходах народа выросла почти в два раза 

Ленивый бег для похудения

Редкий кадр! Тина Канделаки показала своего молодого мужа

Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе