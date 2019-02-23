Тройное ДТП во Львовской области: столкнулись легковушка, микроавтобус и грузовик
В аварии получили ранения два человека
Во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Мукачево – Ивано-Франковск – Рогатин – Львов возле одного из сел Пустомытовского района пострадали три человека.
Как сообщили в пресс-службе управления Нацполиции во Львовской области, столкнулись легковой автомобиль Renault Kengo, под управлением 51-летней местной жительницы, микроавтобус Volkswagen, за рулем которого находился 35-летний львовянин и грузовик DAF, которым управлял 45-летний житель Яворовского района.
"В результате столкновения телесные повреждения получила водитель Renault и ее 19-летний пассажир. По данному факту открыто уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения", – говорится в сообщении.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что на трассе Киев-Чоп произошло ДТП, в котором погибли три человека. Предварительно установлено, что внедорожника Porsche Cayenne, который двигался в направлении Львова, занесло на скользком участке дороги.В результате автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем Daewoo Sens.
Ранее в Черниговской области произошло смертельное ДТП – в результате столкновения автобуса и грузовика погибли двое иностранцев.В автобусе находились 14 пассажиров, один из пассажиров был госпитализирован в больницу с множественными ранами головы.
Также в Одесской области на трассе Одесса – Измаил в результате ДТП пострадали 14 человек. Девять из них госпитализировали в медучреждения, еще пятеро обратились за медицинской помощью самостоятельно. 14-летняя девочка, пассажирка маршрутного автобуса погибла.
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