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Смертельный пожар в одесском колледже: появились два новых подозреваемых

15 мая, 17:45

Руслан Ровик

Подозреваемым уже сообщили о подозрении в деле о пожаре, который унес жизни 16 человек

В Одессе, где ранее произошел пожар в местном колледже, унесший жизни 16 человек, сообщили о подозрении еще двоим фигурантам.

Как сообщили в областной прокуратуре, наказание грозит двоим бывшим преподавателям.

"Заведующей дневным отделением экономики и предпринимательства колледжа и бывшего заместителя директора по административно-хозяйственной работе, который до 2 декабря 2019 года находился на должности, подозревают в нарушении норм пожарной безопасности, которая привела к гибели людей, а также имущественному ущербу в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

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Кроме того, подозрение вручили руководителю колледжа и заведующему хозяйством учебного колледжа. Сейчас эти люди находятся под домашним арестом.

"Решается вопрос об избрании меры пресечения заведующей дневным отделением экономики и предпринимательства колледжа и объявления в розыск бывшего заместителя директора по административно-хозяйственной работе", - добавили в прокуратуре.

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Ход расследования находится на контроле у руководства областной прокуратуры.

Напомним, что ранее троим фигурантам расследования того смертельного пожара подозрения уже вручили – директору, завхозу учреждения,а также экс-главе госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области. Все они – под ночным домашним арестом.

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Ранее "Сегодня" сообщали, что в Одессе стали известны имена всех 16 жертв страшного пожара в колледже. Пятеро из них были опознаны сразу, а для идентификации еще 11 тел понадобилась экспертиза, поскольку они были сильно изуродованы огнем.

Подтвердилось, что среди погибших – люди, которые считались пропавшими без вести – студенты и преподаватели колледжа, а также ученые Института морской биологии.

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Одесса подозреваемые расследование колледж пожар подозрение

Источник: Сегодня

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