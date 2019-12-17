В Одессе завершили идентификацию жертв страшного пожара в колледже

В Одессе стали известны имена всех 16 жертв страшного пожара в колледже на улице Троицкой. Пятеро из них были опознаны сразу, а для идентификации еще 11 тел понадобилась экспертиза, поскольку они были сильно изуродованы огнем.

Подтвердилось, это погибли те люди, которые считались пропавшими без вести – студенты и преподаватели колледжа, а также ученые Института морской биологии.

"У нас не выдано 11 тел. Мы по приметам, по одежде и по внешним признакам всех установили и понимаем, кто эти люди. До конца недели будет промежуточная молекулярная генетическая экспертиза, и со следующей недели начнем работу с родственниками, чтобы выдать тела", – объяснил начальник главного управления Нацполиции в Одесской области Олег Бех.

В Одессе 17 декабря заседала комиссия по ликвидации последствий пожара, произошедшего 4 декабря: чиновники решали, что делать со сгоревшим домом. Вероятно, его отремонтируют, поскольку разрушена только одна из четырех частей здания. И окончательное решение примут после того, как обследование проведут геодезисты.

"Нужно заключение экспертной строительной комиссии по поводу его судьбы, подлежит ли оно восстановлению или его необходимо демонтировать", – сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

"Установят датчики, оборудование, благодаря которым мы будем понимать, что с фасадной стеной этого помещения", – добавил Бех.

В то же время, руководство областного управления ГСЧС опровергло сообщения о том, якобы были попытки скрыть бумаги по поводу проверки колледжа. Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что спасатели пытались уничтожить документацию о ревизии противопожарного состояния здания и выданное разрешение на эксплуатацию.

"Фактов того, чтобы у нас какие-то документы уничтожались, нет. Последняя проверка была в 2014 году. Больше проверки… она была спланирована, но ее не было, был мораторий. А раз, когда инспектор должен был выйти на проверку, он заболел, сломал ребро", – рассказал временно исполняющий обязанности начальника главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Вадим Шулюк.

Эксперты ГСЧС предоставили следователям свои предварительные выводы о причинах пожара в колледже. Основная версия – неисправность электропроводки и удлинителя в кабинете заведующей на третьем этаже, где произошло возгорание. По данным следствия, еще надо дождаться результатов 63 экспертиз и выводов пожарно-технического исследования.

Напомним, ранее в Одессе Киевский райсуд отправил директора сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любовь Кочергу под домашний арест на 60 суток.

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