Взрывы и крики людей: появилось видео начала пожара в одесском колледже

Фото: Максим Куций, Facebook

В сети появилось видео начала смертельного пожара в колледже на Троицкой в Одессе. Запись опубликовал Telegram-канал "Подслушано Одесса".

На видео слышны взрывы и крики людей.

Видео: telegram/odessa_hello

Напомним, ранее стали известны имена всех 16 жертв страшного пожара в колледже на улице Троицкой. Пятеро из них были опознаны сразу, а для идентификации еще 11 тел понадобилась экспертиза, поскольку они были сильно изуродованы огнем. Подтвердилось, что погибли те люди, которые считались пропавшими без вести – студенты и преподаватели колледжа, а также ученые Института морской биологии.

Также известно, что этот пожар уничтожил уникальный научный архив и коллекцию древних костей. Ведь в шестиэтажном здании, кроме колледжа экономики и права, располагалось Институт морской биологии НАН Украины и одесский отдел Института археологии НАН.

Также ранее в Одессе Киевский райсуд отправил директора сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любовь Кочергу под домашний арест на 60 суток.

Все подробности в спецтеме Пожар в центре Одессы

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