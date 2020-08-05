Сотни отдыхающих и никаких масок: что сейчас происходит на пляжах "карантинной" Одессы (фото)

В Одессе, где недавно был зафиксирован антирекорд по COVID-19, на пляжах полно отдыхающих. В курортном районе города Аркадии побережье усеяно зонтиками и лежаками, туристы и гости города прогуливаются по аллее и загорают, а дети прыгают с пирса в воду.
Кроме отдыхающих там можно заметить и строителей. На территории то ли ресторана, то ли аквапарка ведутся земляные работы, сообщает "Думская".
Отметим, что вода в Аркадии не самая чистая – в районе пирсов скапливаются водоросли и продукты жизнедеятельности отдыхающих.
Практически в каждом заведении стоят санитайзеры, но на карантинные меры практически никто не обращает внимание. В одноразовых медицинских масках только редкие представители персонала.
Ранее мы сообщали, что чиновник одесской мэрии попал в больницу с коронавирусом- был госпитализирован исполняющий обязанности директора департамента коммунальной собственности Александр Ахмеров.
Кроме того, в ночных клубах Одессы совсем "забыли" про карантин:
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк