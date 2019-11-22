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Спасение танкера у берегов Одессы: видео

22 ноября, 13:31

Корреспондент "Сегодня" отправился на место крушения судна

На берег штормящего моря в Одессе, где терпит бедствие танкер "Делфи" под флагом Румынии, отправился корреспондент "Сегодня", чтобы показать в прямом эфире операцию по спасению экипажа.

Напомним, ранее мы сообщали, что сильным ветром судно сорвало с якоря в порту "Южный" и начало сносить к одесскому берегу – танкер сел на мель напротив пляжа на Ланжероне, а экипаж, состоящий из трех граждан Украины, отказался от эвакуации.

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Стоит добавить, что волнами и ветром с борта судна в море сбросило бочки, а на пляже ощущается характерный запах горючего.

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Был собран оперативный штаб, состоящий из представителей городской власти, работников порта, пограничников, спасателей и медиков. На его заседании сообщалось, что без разрешения британского судовладельца капитан танкера отказывается от эвакуации.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Одессе мощный ветер повалил деревья и повредил электросети. На борьбу с последствиями непогоды на рассвете 22 ноября вышли 120 коммунальщиков: работали автовышки и трактора, которые прежде всего освобождали проезжие части дорог.

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Одесса крушение шторм Ланжерон танкер кораблекрушение

Источник: Сегодня

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