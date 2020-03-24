Спецрежим в Одессе: как будет работать транспорт и кто им сможет воспользоваться

В Одессе с 25 марта начнет действовать специальный режим работы общественного транспорта, введенный на время карантина.

Как рассказал сотрудник коммунального предприятия "Гороэлектротранспорт", в троллейбусы, трамваи и маршрутки будут пускать только при наличии специального пропуска и маски, сообщает "Думская".

"Лимит на максимальное количество пассажиров — не больше десяти человек — сохраняется. Пропуска получат работники предприятий, от которых зависит жизнедеятельность города, в том числе коммунальных, сотрудники экстренных служб, военнослужащие, правоохранители, а также медики", - отметил работник.

Бланки пропусков должны выдать к вечеру 24 марта, а водителям предписано строго следить за соблюдением нового режима, иначе им грозит штраф.

Как стало известно, ездить в общественном транспорте Одессы смогут только официально трудоустроенные люди, а еще через три дня – только владельцы спецпропусков, которые будет выдавать мэрия.

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По словам директора департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Александра Илько, в первые дни право на проезд в общественном транспорте (трамваи, троллейбусы, автобусы) получат все, кто сможет предъявить водителю или кондуктору служебное удостоверение или справку с места работы, а также документ, удостоверяющий личность.

"В ближайшие три дня появятся пропуска, мы уже заказали их, и они будут розданы департаментам мэрии. Те начнут распространять их среди предприятий, которые они курируют. К примеру, если журналист захочет получить такой пропуск, то должен обратиться в департамент информации горсовета", — отметил чиновник, добавив, что до тех пор, пока все, кому положено, не получат пропуска, на проезд будут действовать служебные удостоверения и справки с места работы.

Проверять их пока обяжут водителей, но департамент транспорта обратился в полицию с просьбой выделить сотрудников, которые займутся этой работой.

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Кроме того, муниципалитет решил сократить городскую автобусную сеть, оставив только десять маршрутов: №146, 121, 214, 232, 127, 242, 165, 191, 220 и 201.

"При этом в работу двух последних вносятся изменения, они оба будут проходить через Косовскую улицу, где располагаются подразделения мэрии", — сказал он.

По словам Илько, перевозчикам поставили задачу выдерживать интервал между автобусами в пять-семь минут, поэтому количество автобусов увеличат.

Ранее мы сообщали, что в Одессе ужесточение противоэпидемических мер многие горожане восприняли негативно. В частности, возмущение вызвало правило о перевозке в общественном транспорте не более 10 пассажиров.

Напомним, 18 марта по всей стране вступили в силу ограничения для работы общественного транспорта.

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