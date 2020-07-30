Спешили спасти женщину от самоубийства: появились подробности ДТП с патрульными в Одессе

Патрульные, которые попали в ДТП на проспекте Шевченко в Одессе, спешили на вызов. Они должны были спасти женщину, которая хотела покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщили в пресс-службе местной патрульной полиции.

По словам спикеров, автомобиль копов ехал на вызов с включенными проблесковыми маячками и звуковой сиреной, но на перекрестке проспектов Шевченко и Гагарина столкнулся с Renault Trafic. Узнав о ДТП, коллеги патрульных отправили на отработку вызова другой экипаж патрульной полиции. Он совместно с сотрудниками ГСЧС и спас женщину.

Кроме того, появились новые данные о пострадавших в этом ДТП. Как сообщает "Думская", травмы получили парень и девушка из экипажа патрульной полиции и водитель микроавтобуса. У всех троих – черепно-мозговые травмы. Кроме того, у девушки-полицейского и водителя микроавтобуса переломы ребер.

Напомним, ДТП произошло сегодня утром, 30 июля.

Не так давно в Харькове автомобиль полицейских попал в масштабное ДТП во время погони за легковушкой нарушителей.

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