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Спешили спасти женщину от самоубийства: появились подробности ДТП с патрульными в Одессе

30 июля, 12:37

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

И водитель микроавтобуса, и копы получили серьезные травмы

Патрульные, которые попали в ДТП на проспекте Шевченко в Одессе, спешили на вызов. Они должны были спасти женщину, которая хотела покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщили в пресс-службе местной патрульной полиции.

По словам спикеров, автомобиль копов ехал на вызов с включенными проблесковыми маячками и звуковой сиреной, но на перекрестке проспектов Шевченко и Гагарина столкнулся с Renault Trafic. Узнав о ДТП, коллеги патрульных отправили на отработку вызова другой экипаж патрульной полиции. Он совместно с сотрудниками ГСЧС и спас женщину.

Кроме того, появились новые данные о пострадавших в этом ДТП. Как сообщает "Думская", травмы получили парень и девушка из экипажа патрульной полиции и водитель микроавтобуса. У всех троих – черепно-мозговые травмы. Кроме того, у девушки-полицейского и водителя микроавтобуса переломы ребер.

Напомним, ДТП произошло сегодня утром, 30 июля.

Не так давно в Харькове автомобиль полицейских попал в масштабное ДТП во время погони за легковушкой нарушителей.

Также сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах.

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ДТП Одесса самоубийство столкновение вызов микроавтобус полицейские патрульные

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