В Харькове во время погони за нарушителем патрульные попали в ДТП: есть пострадавшие

В Харькове автомобиль полицейских попал в масштабное ДТП во время погони за легковушкой нарушителей. В результате аварии в больницу госпитализировали двух сотрудников Управления патрульной полиции.

Как рассказали в пресс-службе полиции региона, ДТП произошло 11 августа около 22:40 на проспекте Науки в Шевченковском районе. Выяснилось, что во время дежурства патрульный на служебном автомобиле Toyota Prius со включенными звуковыми и проблесковыми спецсигналами красного и синего цвета преследовал Opel Astra, водитель которого нарушил правила дорожного движения и пытался скрыться с места. Водитель-нарушитель во время погони резко затормозил и сделал маневр вправо. Из-за этого он столкнулся с автомобилем патрульных и Daewoo Lanos, который двигался впереди.

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В результате ДТП в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи доставили двоих пассажиров Toyota Prius. Копы получили легкие телесные повреждения и после осмотра врачи их отпустили. Водитель Opel Astra от проведения судебно-медицинского обследования на алкоголь отказался.

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"Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции. Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия", – рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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