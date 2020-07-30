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В Одессе автомобиль патрульных попал в масштабное ДТП: есть пострадавшие (фото, видео)

30 июля, 09:12

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

На месте уже работают «скорая» и спасатели

В Одессе утром 30 июля произошло масштабное ДТП – полицейский Toyota Prius протаранил микроавтобус Renault Trafic службы доставки воды.

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Как сообщает "Думская", авто не разминулись на перекрестке проспекта Шевченко и проспекта Гагарина.

По словам очевидцев, в результате ДТП пострадали полицейские и водитель микроавтобуса. Сейчас на месте аварии работают врачи скорой помощи и спасатели.

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Кроме того, из-за столкновения серьезно пострадали сами авто – у полицейского смята левая часть кузова, а у микроавтобуса пострадали передний корпус и бампер.

Напомним, не так давно в Харькове автомобиль полицейских попал в масштабное ДТП во время погони за легковушкой нарушителей. В результате аварии в больницу госпитализировали двух сотрудников Управления патрульной полиции.

Кроме того, ранее мы сообщали, что в Украине с 1 июня заработала автофиксация нарушений ПДД. Количество нарушений скоростного режима, как сообщил глава МВД, снизилось вдвое. В то же время только за первые 10 дней работы новой системы водители заплатили почти 1,5 млн гривен штрафов.

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ДТП фото видео Одесса автомобили пострадавшие полицейские патрульные

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