Стадо овец сбежало от пьяного пастуха, который спал в телеге прямо на дороге в Одееской области

Халатность пастуха чуть не привела к трагедии на дороге

В Килии, Одесской области халатность пастуха едва не привела к трагедии. Местный житель снял, как пьяный пастух бросил на произвол судьбы стадо овец посреди дороги, а сам спал в телеге, которую тащил осел. Автору видео разбудить мужчину не удалось, как он ни старался.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Черном море перевернулось судно с 14 тысячами овец на борту. В операции по спасению животных участвовали полицейские, пожарные и военно-морской флот Румынии. Небольшое количество животных, которые плавали в море, удалось спасти. Однако, как полагают спасатели, многие овцы утонули.

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И такие истории не редкость. Как сообщалось, три сотни овец прошлой осенью отправились в свое первое, а для большинства – последнее путешествие. С фермы под Днепром фурой их перевезли в Черноморский порт, оттуда морем в Турцию на продажу. Но покупатель от живого товара отказался. И животных, большинство из которых были беременны, вернули в Украину. Из-за бюрократических и ветеринарных сложностей две недели стадо пробыло в порту. Почти без пищи и воды.

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Только после резонанса и вмешательства волонтеров голодных животных выпустили из порта. Из трех сотен – живыми довезли 225. Через шесть месяцев выжили полторы сотни. Сейчас они активно пасутся с двумя десятками ягнят.

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