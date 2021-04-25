В Одесской области в заброшенном колодце нашли четыре трупа (фото)

В Одесской области 25 апреля обнаружили тела трех мужчин и женщины в заброшенном колодце возле одного из сел Плахтиевской ОТГ.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.
Так, страшную находку обнаружили в Белгород-Днестровском районе.
"Установлено их лица, все – местные жители в возрасте от 23 до 35 лет", – говорится в сообщении.
На месте работают спасатели и сотрудники следственно-оперативной группы, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.
Решается вопрос о правовой квалификации.
Ранее мы писали, что 24 апреля в Днепре недалеко от ресторана "Артист" киллер застрелил 42-летнего мужчину по имени Анар Мамедов.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк