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В Одесской области в заброшенном колодце нашли четыре трупа (фото)

25 апреля, 15:22

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Пока известно только, что все пострадавшие это местные жители

В Одесской области 25 апреля обнаружили тела трех мужчин и женщины в заброшенном колодце возле одного из сел Плахтиевской ОТГ.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Так, страшную находку обнаружили в Белгород-Днестровском районе.

"Установлено их лица, все – местные жители в возрасте от 23 до 35 лет", – говорится в сообщении.

На месте работают спасатели и сотрудники следственно-оперативной группы, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.

Решается вопрос о правовой квалификации.

Ранее мы писали, что 24 апреля в Днепре недалеко от ресторана "Артист" киллер застрелил 42-летнего мужчину по имени Анар Мамедов.

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труп полиция колодец одесская область

Источник: Сегодня

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