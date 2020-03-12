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Страшное ДТП под Одессой: погибли мужчина и беременная женщина (фото)

12 марта, 09:44

Татьяна Власенко

BMW на большой скорости влетел в столб

В Одесской области произошло страшное ДТП. В результате аварии в с. Лиманка (Овидиопольский район) погибли два человека, еще один пострадавший госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля BMW, двигаясь на большой скорости в сторону жилого массива "Совиньон", не справился с управлением, выехал на трамвайные пути и столкнулся со столбом. 23-летний водитель и пассажирка, которая находилась на переднем сидении, погибли, еще один пассажир доставлен в больницу", – рассказали правоохранители.

По словам очевидцев, погибшая девушка находилась в положении. Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Напомним, в Киеве на проспекте Победы автомобиль Volkswagen Polo службы такси насмерть сбил 34-летнего пешехода. Смертельное ДТП произошло ночью, 12 марта, около 02:10. По словам пассажира такси, он ехал по проспекту Победы в сторону Академгородка. Внезапно он услышал удар и на него посыпались осколки стекла. Как выяснилось, под колеса легковушки угодил пешеход, который пытался перебежать дорогу в запрещенном месте.

А в Киевской области, возле Борисполя, на Кольцевой дороге столкнулись грузовик и легковой автомобиль – в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека.

Также в столице ранее столкнулись сразу 9 автомобилей. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня".

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